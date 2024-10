EKB kamatdöntés - Európa beteg embere maga Európa

Schengen vége

Olaszország a következő napokban a Fitch további hitelminősítői értékelésével is szembesül. Az euróövezetet pedig más veszélyek is fenyegetik. Donald Tusk lengyel miniszterelnök – az Európai Tanács korábbi elnöke és az európai projekt nagy bajnoka – a hétvégén sokkot okozott azzal, hogy bejelentette: országa „ideiglenesen felfüggeszti a menedékjogot”. Erre azután került sor, hogy Németország, az EU legfontosabb tagja új ellenőrzéseket jelentett be a kilenc országgal közös határain.

Ennek óriási jelentősége van, mivel a szabad mozgást még a közös valutánál is fontosabb európai alapértéknek tekintik.

Ironikus módon 2016-ban David Cameron brit miniszterelnök a Brexit-népszavazásra készülve megpróbált engedményeket szerezni Tusktól a szabad mozgással kapcsolatban, de kudarcot vallott.

Mindezt összerakva nagyon úgy néz ki, hogy az EKB-nak nincs lehetősége arra, hogy fiskális fegyelmet kényszerítsen ki egy relatíve szigorú monetáris politikával. A helyzet egyre inkább emlékeztet a 10 évvel ezelőttire, nem lenne meglepő, ha Christine Lagarde EKB-elnöknek is ki kellene mondania nagynevű elődje szavait: „Bármit megteszek az euró megmentéséért.”