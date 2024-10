A szakszervezetet nem érdekli a gyárbezárás, sztrájkol a magasabb bérért

A német IG Metall szakszervezet figyelmeztető sztrájkot kezdett a kedd éjszakai műszakban, hogy nyomatékot adjon a béremelési követeléseinek a kollektív szerződés folyamatban lévő tárgyalásain. A szakszervezet 3,9 millió munkást képvisel a német autó- és a feldolgozóiparban. A szakszervezet bejelentése szerint a Volkswagen osnabrücki gyárában 250, Hildesheim több különböző üzemében 400 munkás tette le a munkát az éjszaka.

Az IG Metall kedden éjszaka megkezdte a figyelmeztető sztrájkot / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„A munkáltatók felelőssége, hogy állnak a gyártósorok és üresek az irodák. Ha a tárgyalóasztalnál nem sikerül a kollégáink számára jó megoldást találni, akkor nyilvánvalóan más intézkedésekre van szükség” – idézte a Deutsche Welle Thorsten Grögernek, az IG Metall tárgyalójának a nyilatkozatát.

A nap folyamán máshol is leteszik a munkát. A szakszervezet 7 százalékos béremelést követel 12 hónap alatt, míg a munkaadók 3,6 százalékost ajánlottak fel két lépcsőben, 27 hónap alatt.

Az IG Metallt nem érdeklik a gyárbezárások

Folytatódnak közben kedden a tárgyalások is, amelyeknek immár a harmadik fordulóját tartják. Az egyeztetést azonban nagymértékben befolyásolja, hogy a Volkswagen drasztikus megszorító intézkedéseket, legalább három gyár bezárását és több tízezer munkavállaló elbocsátását tervezi.

Országszerte több tiltakozást tartanak a tervek miatt, többek között Osnabrückben is, ahol az autógyártó az üzem bezárásával fenyeget. Erre a gyárra egyébként nem vonatkozik a Volkswagen kollektív szerződése – emlékeztetett a portál –, ott egy regionális megállapodás van érvényben.

Kár volt hagyni kezeletlenül a problémákat

A Volkswagen hallatlan németországi szerkezetátalakítása a Bloomberg értékelése szerint tulajdonképpen

megérdemelt büntetés, amiért évekig kezeletlenül hagyták a problémákat.

Legalább három németországi gyár bezárása mellett zsugorítják az országban megmaradt összes többi üzem méretét is, és tíz százalékkal csökkenteni tervezik mintegy 140 ezer munkavállaló bérét. Jövőre és 2026-ban is be akarja fagyasztani a béreket, és meg kívánja szüntetni a régóta dolgozó alkalmazottaknak járó egyszeri kifizetéseket.