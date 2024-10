Kína: gyenge növekedés, tele bizonytalansággal, kérdőjelekkel

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok szerint a harmadik negyedévben 4,5 százalékkal bővülhetett a kínai gazdaság, ami 2023 márciusa óta a legalacsonyabb ütem.

A kínai ingatlanszektor gondjai sem oldódtak meg

A számok rávilágítanak a világ második legnagyobb gazdaságának gyengeségére, ezt a kínai vezetés is látta, és ösztönző programokat lengetett be. A „szóbeli intervenció” is elég volt arra, hogy történelmi magasságba röpítse a tőzsdét, és arra is, hogy elemzőházak javítsák az idei évre adott gazdaságnövekedési előrejelzésüket.

Szó elszáll, bejelentés megmarad

Részleteket azonban nem közöltek a tervekről, és egyre nagyobb a félelem, hogy Peking erőfeszítései nem lesznek elegendőek a növekedés élénkítéséhez.

A kínai lassulás elmélyülésének pedig sürgetnie kellene a politikusokat is, hogy mihamarabb lépjenek – mondta Csang Shu, a Bloomberg vezető ázsiai közgazdásza.

Pénteken sok minden kiderül, ugyanis magyar idő szerint hajnalban közzéteszik a harmadik negyedévi gazdaságnövekedési mutatókat,

amik várhatóan gyengék maradnak.

– Az ipari termelés az előrejelzések szerint szeptemberben 4,6 százalékkal emelkedik éves alapon, tehát alig változik augusztushoz képest.



– A kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal emelkedhet tavalyhoz képest, az előző havi 2,1 százalék után.



– Az állóeszköz-befektetések az első kilenc hónapban valószínűleg tovább lassulnak 3,3 százalékra



– az ingatlanbefektetések 10 százalékot zuhanhattak az első kilenc hónapban



– a munkanélküliségi ráta 5,3 százalék maradhatott.

A már ismert szeptemberi adatok lehangolóak: az export meredeken lassult, a deflációs nyomás erősödött – fogyasztói árak váratlanul mérséklődtek. Mindezek ellenére egyelőre semmi sem utal arra, hogy Peking sürgősnek érezné a fogyasztás felpörgetését, Hszi Csin-ping elnök is mindössze annyit mondott a kormány tagjainak, hogy tegyenek meg mindent a gazdaság felpörgetésére.

Sokan kételkednek

Azt nem lehet pontosan tudni, hogy Peking húzza az időt, vagy ellenkezőleg, éppen időt nyer a gazdaságösztönző program bejelentésére. Az azonban biztos, hogy egyre többen kételkednek abban, hogy a hatóságok vajon elég muníciót bevetnek-e majd a gazdaság fellendítésére.

Míg Peking az adósság átstrukturálásával, és a magánszektor bizalmának helyreállításával van elfoglalva, maga a fellendülés,és a fogyasztás helyreállása lassú és rögös lesz

– vélik a Morgan Stanley közgazdászai.