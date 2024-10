Német autógyártók kínai vesszőfutása – mi csúszott ennyire félre?

A Volkswagen kínai partnere, az Xpeng is elhozta friss modelljeit a párizsi autószalonra / Fotó: Xinhua via AFP

A Volkswagen az Xpenggel, a BMW a Brillance-szal és a Great Wall Motorral, az Audi a SAIC-kal szövetkezett ennek reményében. Helyzetük azonban nem egyszerű, még a pekingi ellenszéllel is számolniuk kell, vagyis azzal, hogy a kínai állam a saját gyártóit preferálja, a támogatásokat is ők élvezik. Épp ez az, aminek egyenes következménye volt az uniós kiegyenlítő vám júliusi bevezetése.

A Volkswagen már méretéből fakadóan is hosszú távra tervez. A wolfsburgiak szóvivője szerint vállalatuk nem fog piaci részesedést vásárolni a nyereségesség rovására, még ha a Kínában zajló őrült árcsökkentési verseny épp ezt kívánná is meg. A BMW és a Mercedes is helyben próbálja a modelljeit kínaizálni, s nem Münchenből, illetve Stuttgartból. Számukra az olyanfajta kivonulás a kínai piacról, amit

a General Motors,

a Suzuki,

a Peugeot,

a Renault

és a Mitsubishi

tett, egyszerűen elképzelhetetlen, hiszen a német autógyártók összességében több mint 40 kisebb-nagyobb gyárat működtetnek – többet, mint hazájukban. Ettől az irgalmatlan mértékű befektetett tőkétől csak úgy elbúcsúzni értelmetlen veszteségekkel járna, nem véletlen, hogy emiatt és exportbevételeik védelme érdekében élesen ellenezték az uniós büntetővámok kivetését. A megoldás tehát a helyben maradás és a maximális alkalmazkodás a kínai elvárásokhoz. Akkor is, ha azok meghökkentők.

Az ugrándozó, szökkenő autót kinevették, megcsinálta helyettük a BYD, a karaokét kinevették, erre a legtöbben már alapként kínálják autóikban slágerek aláéneklését a dalos kedvű kínai sofőröknek-utasoknak.

A kínai fiatalok megnyerése kulcsfontosságú a külföldi gyártók számára, a technológiai újdonságok integrálását a mindennapokba európai szemmel nézve is rendkívül gyorsan igénylő generáció most a kínai járgányokat részesíti előnyben, s ezen változtatni kell. A kínaiak minőségben behozták a nyugatiakat, árban és technológiában pedig már előttük járnak.