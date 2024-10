A lakosság titkos rézkészletei menthetik meg az elektromos átállást

Az elektromos autók elterjedésének az alapanyaghiány is az egyik fékje. A következő években várható rézhiányra a megoldás azonban ott van, ha nem is a szemünk előtt, de a lakásunkban. Az e-hulladék újrahasznosításában Magyarország az élmezőnyben van, de még nálunk is van mit javítani.