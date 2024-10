SWIFT: jövőre a kriptovaluták is csatlakozhatnak a globális bankrendszerhez

A SWIFT globális banki kommunikációs hálózat bejelentette, hogy jövőre kipróbálja a tokenek és a digitális valuták élő tranzakcióit, ami óriási lépés lenne az ilyen eszközöknek a szélesebb pénzügyi rendszerbe történő, jelenleg lassan haladó integrációjában.

Jövő év elején indul a SWIFT régóta várt kriptotesztje / Fotó: Getty Images

A bankok és a vagyonkezelők már évek óta vizsgálják a hagyományos eszközök, például a kötvények „tokenizálását”, mivel azt remélik, hogy a blokkláncok használatával a kereskedés gyorsabbá, olcsóbbá és hatékonyabbá válhat, többek között azáltal, hogy megszüntetné a legtöbb tranzakcióban részt vevő közvetítők szerepét.

Eddig azonban ezek nem tudtak érdemi teret nyerni a szélesebb piacon. A SWIFT, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a globális banki tevékenységek lebonyolításában, csütörtökön bejelentette, hogy elkezdte az úgynevezett jegybanki digitális valuták (CBDC), a fiat pénz digitális változatainak a tesztelésében.

Úgy látjuk, hogy a szektorban óriási igény van a digitális eszközök bevezetésére, és a globális pénzügyi rendszerek modernizálására. Jövő év elejétől kezdve ezért élesben is tesztelnénk ezek használatát

– nyilatkozta Nick Kerigan, a SWIFT innovációs vezetője a Reutersnek. Mint elmondta, a jegybankok 90 százaléka már most is ezek bevezetésén dolgozik, ám a valódi sikerhez az ő rendszerükre is szükség van.

A SWIFT legutóbbi kezdeményezése a digitális eszközök különböző típusainak különböző platformokon történő kombinációját foglalta magában, ez a projekt pedig az üzemeltető és az elemzők szerint is sikeres volt.

A kriptovaluták hivatalos bevezetése a nemzetközi bankrendszer és a digitális eszközök működését is forradalmasíthatná – ez azonban csak a pénzintézetek közti kommunikációval és a közös szabályrendszer kialakításával válhat valóra.