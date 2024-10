Szomorú rekord Németországban: soha ennyi nyugdíjas nem szorult még szociális segélyre

Minden eddiginél több nyugdíjas szorul szociális segélyre a nyugdíj mellett Németországban: 2024 első félévének végén országszerte 728 990-en részesültek az úgynevezett időskori alapbiztosításban – írja a Die Welt a Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) alapján.

Szomorú rekord Németországban: soha ennyi nyugdíjas nem szorult rá még szociális segélyre / Fotó: Sven Simon / DPA / AFP

Az újság szerint 2023 júniusában még összesen 691 820 idős kapott szociális segélyt, ami körülbelül 37 000 fővel kevesebb, mint a mostani adat.

Ugyanakkor 2015-höz képest a nyugdíjas korú ellátásban részesülők jelenlegi száma 39 százalék körüli növekedést mutat.

A 67 évnél idősebbek – akiknek nyugdíja nem elegendő a megélhetési költségeik fedezésére – időskori alapbiztosításra jogosult.

A BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht a „NOZ”-ban szereplő számokat a kormánykoalíció számlájára írta. A politikus szerint az a tény, hogy egyre több nyugdíjas válik szociális munkássá, szégyenletes és keserű következtetés a felelős munkaügyi miniszter, Hubertus Heil (SPD) számára. Ugyanakkor szerinte valószínűleg lényegesen magasabb a be nem jelentett időskori szegénységi esetek száma, ugyanis sok idős inkább megkíméli magát „a megalázó utazástól a szociális hivatalba”.

A nyugdíjrendszer átalakítása miatt lehet több a segélyre szoruló

Az idei első negyedévben is csúcsot döntött a szociális ellátást igénylő nyugdíjasok száma, amit a szakértők a nyugdíjrendszer átalakításával magyaráztak. A német kormány 2021-től bevezette a Grundrente nevű intézkedést, amely az alacsony jövedelműeknek nyújt további nyugdíjtámogatást. Ezt azonban nem veszik figyelembe az öregségi ellátások jövedelemhatárának meghatározásakor. Vagyis most már azok a nyugdíjasok is igényelhetik ezt a támogatást, akik korábban nem voltak jogosultak az időskori alapellátásra (Grundsicherung), így mind a Grundrente, mind a Grundsicherung kedvezményezettjei lehetnek.