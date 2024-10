Tízezrek elbocsátása, németországi gyárbezárások, bércsökkentés – sztrájkhullám jöhet a Volkswagennél

A Volkswagen legalább három németországi gyára bezárására készül, több tízezer dolgozót eresztene szélnek, de akik megtartják munkahelyüket, azok sem örülhetnek, ugyanis egy 10 százalékos bércsökkentés is az asztalon van – közölte az autógyártóval tárgyaló munkások vezetője hétfőn.

A Volkswagen kénytelen meghúzni a nadrágszíjat, kérdés, hogy erre mit lépnek a dolgozók / Fotó: AFP

A Volkswagen még sosem zárt be gyárat Németországban

A drasztikus tervek eredményeként a Volkswagen 87 éves története során először zárna be üzemet hazájában, ami előrevetíti a szakszervezetekkel való összecsapás lehetőségét is. Az autógyártó szerint a Kínából érkező egyre erőteljesebb verseny, valamint a forgalom csökkenése más fontos piacokon egyaránt indokolják a döntést, miközben a vállalatnak kiviteleznie kellene az elektromos meghajtásra való költséges átállást is.

A cég három hónapon belül nemrég másodjára is a nyeresége csökkenésére figyelmeztetett, amit a kihívásokkal teli piaci környezettel indokolt.

Hétfőn ugyanakkor a Volkswagen nem kívánta kommentálni a Financial Timesnak a tárgyalásokról kiszivárgott részleteket, csupán annyit közölt, hogy kritikus ponton van a vállalat.

A munkások számára szinte biztos, hogy elfogadhatatlan a Volkswagen ajánlata

A Volkswagen munkaügyi tanácsát vezető Daniella Cavallo a cég wolsburgi központjában összegyűlt dolgozóknak elmondta, hogy a vállalat menedzsereinek két napja van a döntés visszafordítására, vagy a szakszervezet sztrájkba lép.

A felügyelőbizottsági helyek felét birtokló és a dolgozókat képviselő munkaügyi tanács szóvivője szerint a bezárásra ítélt három üzem főként az autógyártó Volkswagen márkáját gyártó egységek közül kerül majd ki. A márkát vezető Thomas Schafer szerdán arról beszélt, hogy egyes németországi gyárak működtetése kétszer annyiba kerül, mint a versenytársak gyárainak az üzemeltetése.

Elmondása szerint

túl keveset keresnek az autókon, miközben mind az energia, mind az alapanyagok, mind a dolgozók ára tovább nőtt, ami hosszú távon nem működőképes.

A dolgozókat tömörítő IG Metall szakszervezet vezető tárgyalója, Thorsten Gröger szerint a költségcsökkenés olyan ellenállást fog kiváltani, amit el sem tudunk képzelni. Az autógyártó jelentős tulajdonosa, a szavazatok 20 százalékát birtokló Alsó-Szászország korábban jelezte, hogy a munkahelyek megőrzése a fő prioritása, és korábban gyakran állt a munkaügyi tanács mellé.