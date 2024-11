A világ leghosszabb repülőútja: óriási a luxus, de jön a trónfosztás – videó

Hozzátette, hogy az első osztály és business osztály üléseinek kialakítása olyan átgondolt elemeket tartalmaz, amelyek a kényelem, a luxus és a modernitás határait feszegetik, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy könnyedén pihenhessenek vagy dolgozhassanak a fedélzeten.

Ausztráliában már készülnek a trónfosztásra

Habár jelenleg a Singapore Airlines nevéhez fűződik a világ leghosszabb közvetlen kereskedelmi járata, a Qantas ausztrál légitársaság épp arra készül, hogy elorozza tőlük ezt a rekordot. A cég régóta fejlesztés alatt álló Project Sunrise nevű projektje a tervek szerint 2026-ban fog indulni. Ennek részeként Sydneyből Londonba és New Yorkba közlekedő közvetlen járatokat is üzemeltet majd, amelyeket speciálisan kialakított és felszerelt Airbus A350-1000 típusú repülőgépek fognak kiszolgálni, és 20 órás repülési időt ígérnek.

A Project Sunrise-t először 2017-ben jelentette be a Qantas. Az elnevezést a második világháború idején Perthből London érintésével Sri Lankára repülő titkos járatok ihlették, amelyek olyan sok időt vettek igénybe, hogy a pilóták két napfelkeltét is láttak. A légitársaság 2019-ben három próbarepülést is végrehajtott, hogy adatokat gyűjtsön az ausztrál polgári repülésbiztonsági hatóságok számára, amellyel bizonyítani kellett, hogy a pilóták, a kabinszemélyzet és az utasok is képesek megbirkózni az akár 22 óra hosszúságú repüléssel.

A tesztek során a pilóták agyhullám-monitorokat viseltek, az utazás előtti és utáni hetekben pedig vizeletvizsgálatot végeztek rajtuk, hogy nyomon kövessék az alvási ciklusokat szabályozó hormon, a melatonin szintjét. A fő utastérben tartózkodó utasok megfigyelő eszközöket viseltek, amelyek lehetővé tették a tudósok számára, hogy tanulmányozzák, hogyan befolyásolta egészségüket, jóllétüket és testük óráját egy sor változó körülmény, többek között a világítás, az ételek és italok, a mozgás, az alvási szokások és a fedélzeti szórakoztatás.