Acélipari összeomlás: több mint tízezer embert rúg ki a német multi

A tengeralattjárókat és futóműveket is gyártó vállalat évek óta szenved az acélipari egység vegetálása miatt, leválasztását és útjára engedését a cégcsoportnál megjelent aktivista befektetők is erősen szorgalmazzák. Nem véletlenül: az autóipar, a gépgyártás és az építőipar területén egyaránt visszaesés tapasztalható, ami miatt a társaság idén már háromszor csökkentette bevételi tervét. A német gazdaság gyengélkedése, az üzleti bizalom tartós csökkenése mellett az exportlehetőségek beszűkülése is gondot okoz a Thyssenkrupp számára.

Egyre nagyobb válságban a német gazdaság

Az idei év legnagyobb megrázkódtatása azonban a német gazdaság számára a Volkswagen drámája, miután 87 éves története során a konszern először kényszerül hazájában gyárbezárásra. Hiba rendelkezik 15 milliós éves kapacitással a cégcsoport, ennek töredékét használja ki, éves szinten mindössze 9 millió autó gördül le gyártószalagokról. A Volkswagen mellett ZF, a BASF és Thysenkrupp válsága is közrejátszott abban, hogy összeomlott egy évvel a mandátuma előtt a német kormánykoalíció.