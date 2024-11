Adósságválság fenyegeti ismét Európát, ha nem oldják meg a francia költségvetési válságot

Michel Barnier francia miniszterelnök a túlélésért küzd a francia költségvetés kapcsán. Ha elbukik, az egész eurózónát adósságválság fenyegeti.

Barnier és Macron – ha nem tudják rendezni a francia költségvetést, adósságválság fenyegeti az eurózónát / Fotó: AFP

Franciaország költségvetési hiánya óriási, több mint a kétszerese az uniós szabályok által megengedett szintnek. Maga Barnier is elismeri, hogy sarokba szorult, egy alkotmányos kiskapuval léptetheti életbe kormánya a költségvetést. Ennek viszont komoly politikai ára van; bizalmatlansági indítvánnyal szembesülhet.

A szélsőbaloldal által már előre belengetett indítvány sikeréhez azonban szükségesek a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés (NT) szavazatai is. Le Pen szintén kényes helyzetben van: ha csatlakozik a szélsőbalhoz, és megbuktatják Barnier-t, politikai tőkéjét erodálhatja. Így talán

a leginkább logikus lépés részéről az lenne, ha hagyná, hogy Macronék főjenek a saját levükben

– egészen a 2025-ben esedékessé váló előrehozott választásokig. A francia alkotmány értelmében ugyanis ilyet évente egyszer lehet kiírni. Vagyis kormányt buktatni most nem éri meg az NT-nek. Így viszont Franciaországban továbbra is folytatódik a politikai paralízis.

Adósságválság fenyeget

Brüsszel és a pénzpiacok aggódva figyelik a francia helyzetet, Barnier adósságharca megmutatja, hogy Franciaország mennyire veszi komolyan az euróövezet stabilitásának biztosítását célzó szabályokat. A közös valutaövezetet korábban ennél jóval kisebb adósságválságok is erősen szétzilálták, lásd a görög vagy a spanyol helyzetet. A francia az eurózóna második legnagyobb gazdasága, ha tovább nő az államadósság, az öreg kontinens újra adósságválsággal, méghozzá jókorával szembesülhet.

Barnier hagyta, hogy a költségvetésről szóló vita több mint egy hónapig folyjon. Ugyanakkor már a kezdetektől fogva világos volt számára, hogy a jövő évi büdzsé elfogadásához egy olyan alkotmányos eszközhöz kell folyamodnia, amely lehetővé teszi kormányának, hogy jogszabályokat fogadjon el és megkerülje törvényhozást, viszont az ellenzéknek is lehetővé teszi, hogy bizalmatlansági indítványokat nyújtson be. Ezt a múlt héten az Ouest France című lapnak adott interjújában el is ismerte.

Ha látom, hogy mi zajlik a nemzetgyűlésben, nehéznek tűnik másként cselekedni. Viszont azt fontosnak tartom, hogy helyt adtunk a vitának

– mondta Barnier, utalva a francia alkotmány nevezetes 49. cikkének 3. bekezdésére. Ha a kormány nem tudja elfogadtatni a költségvetést, és összeomlik, „az nemcsak politikai válság lesz, hanem pénzügyi válság is” – hívta fel a figyelmet a Politico című lapnak nyilatkozva Barnier egyik tanácsadója.