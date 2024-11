Nem mindenkinek jó az Aldi és a Lidl öldöklő árversenye

A németek szeretik a diszkontokat – és úgy tűnik, a világ többi része is. Mármint akkor, ha tőlük vásárolsz, és nem nekik adsz el. A Lidl mintegy 9 ezer üzletet üzemeltet a hazai piacon kívül, míg az Aldi Süd és az Aldi Nord majdnem 7600 boltot nyitott külföldön – derül ki a Heilbronni Egyetem adataiból, melyek alapján a német diszkontszupermarketek 62 különböző országban terjeszkedtek.

Aldi és Lidl – csak dömpingárral lehet velük versenyezni, bezárták a német piacot / Fotó: Ralf Liebhold

A külföldi piacokon való erőteljes terjeszkedés azonban egyre inkább kihat a beszállítókra és a fenntarthatósági erőfeszítésekre. Az ekkora láncok – mint az Aldi és a Lidl – növekvő piaci erejüket arra használják, hogy lenyomják az élelmiszerárakat.

A Lidl és az Aldi arról ismert, hogy nagyon agresszív árképzéssel dolgoznak. Megvan a piaci erejük ahhoz, hogy minden országban, ahová bemennek, csökkentsék az árszintet

– mondta a Politico című lapnak Stephan Rüschen, a Heilbronni Egyetem élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó közgazdászprofesszora.

A siker az üzleti modelljüknek köszönető. Ennek része az üzletek költséghatékony működtetése (egyszerű, dekoráció nélküli boltok, a termékek gyakran kartonpapírban), valamint a beszállítókkal folytatott kemény tárgyalások.

Aldi és Lidl: dömpingárral lehet csak versenyezni velük

„Az árnyomás és a piaci erő révén meghatározhatják, hogy ki lép be a német piacra, és ki nem” – közölte Steffen Vogel, az Oxfam globális ellátási lánc szakértője. Hozzátette: Németország négy nagy kiskereskedője 87 százalékos piaci koncentrációt alakított ki otthon. Így azok léphetnek be a német piacra, akik hajlandók elfogadni a dömpingárakat, és képesek is azokkal versenyezni.

José Antonio Hidalgo, az Ecuadori Banánexportőrök Szövetségének (AEBE) igazgatója hozzászokott ahhoz, hogy a német kiskereskedők lenyomják az árakat, és a Lidl közelmúltbeli lépését – hogy kilogrammonként 0,89 eurónál olcsóbban veszi csak meg a banánt – úgy jellemezte, mint az utolsó cseppet a pohárban.

A banán kulcstermék Németországban

Az olyan termékek mellett, mint például a Nutella és a vaj, a banán is olyan stratégiai termék, amely vonzza a vásárlókat, elszakíthatja őket a versenytársaktól. A diszkontáruházakba betérő vásárlók általában egyből a friss termékek részlegére mennek, ahol kétféle banánt találnak a polcokon felhalmozva – egy olcsóbb változatot, amely könnyen elérhető közelségben van, és egy drágább, de fenntartható módon termelt alternatívát a közelben.

A gyümölcs- és zöldségágazatban a banán a legfontosabb tétel. Ez az a termék, melynek a legnagyobb a forgalma, és ahol a leginkább megmutatkozik a vásárlók rendkívüli árérzékenysége (legalábbis Németországban – a szerk.)

– fogalmazott Stephan Rüschen, az élelmiszer-kiskereskedelem professzora.