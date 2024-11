Az osztrák légierőnek nem volt elég légiforgalmi irányítója a légtér felügyeletére a hétvégén – erről maga az osztrák hadsereg vallott vasárnap.

Ausztria hozta össze az év legkínosabb történetét: csúnyán leégett az osztrák hadsereg – röhejes a magyarázat / Fotó: NurPhoto via AFP



A tárca egyik szóvivője útján meg is magyarázta az egyszerre kínos és ijesztő történést:

a túlórák miatt ki kellett venniük szabadnapot.

Mindez azt is maga után vonta, hogy az Eurofigter harci repülők sem repülhettek, ami minimum súlyos állapotokat tükröz, kiváltképp az orosz–ukrán háborús fenyegetettség éveiben. Igaz, Ausztria nem NATO-tag, de mégis csak remélni lehet, hogy az osztrák hadsereg képességében látszó lyuk nem általános a nyugat-európai fegyveres erőknél.

Ausztria hozta össze az év legkínosabb történetét

Klaudia Tanner osztrák néppárti védelmi miniszter felkérte a vezérkart, hogy keressen megoldásokat a probléma orvoslására. Azt is jelezte, hogy egyelőre nem tudni, mikor állhat be hasonló helyzet. "A szituáció továbbra is bizonytalan" – fogalmazott a védelmi minisztérium korántsem megnyugtatóan.

Az osztrák hadsereg szerint a bérezés is része a problémának, mert a légiforgalmi irányítók közül sokan jobban fizető állások után néztek az Austro Control polgári léginavigációs szolgáltatónál. A hadsereg most jutalmak bevezetését fontolgatja.

A hadsereg a probléma forrásaként a katonák illetményéért felelős közszolgálati minisztériumot nevezte meg. "A védelmi tárca évek óta dolgozik a túl kevés légiirányító problémájának kezelésén. Ebből a célból számtalan megbeszélés folyt az illetékes minisztériummal, amely azonban nem ismerte fel vagy nem akarta felismerni a probléma horderejét" – jelentette ki Rudolf Striedinger vezérkari főnök.