Ledöbbent Ausztria, hogy száguldanak a keleti szomszédok

Sok szakértő rá is mutat egy másik tényezőre, a „nearshoringra” vagy „friend-shoringra”. Eszerint a térség az általános globális bizonytalanságból is profitál. A brit Economist például nemrégiben a régiót az „új Kínának” nevezte. Miután ugyanis Kínára büntetővámokat vetettek ki, és a járvány óta a globális ellátási láncok megbízhatóságával kapcsolatban is vannak félelmek, a nyugati vállalatok inkább az európai szomszédságban fektetnek be. Kisebbek a politikai kockázatok, a távolságok is rövidebbek. Első a biztonság. Ha tehát a célország például az EU vagy a NATO tagja, az még jobb.

Kilőttek a reálbérek a régióban

A WIIW szerint ugyanakkor van egy még fontosabb tényező a háttérben, s ez nem más mint a fogyasztás és a szolgáltatások virulása a térségben.

A fodrászoktól

az éttermeken át

az áruházakban való vásárlásig

szorgalmasan költik a pénzt ezekben az országokban, így védve gazdaságaikat az olyan visszaesésektől, mint amilyenek Ausztriában és Németországban bekövetkeztek – írja a Standard. Míg az export és az ipari termelés alig jobb, mint Nyugaton, addig a fogyasztás és a szolgáltatások – amelyek lazább kapcsolatban áll a világgazdasággal – virágoznak.

Ez pedig annak köszönhető, hogy a közép-európaiaknak érezhetően több pénz van a zsebükben, mint a közelmúltban bármikor. A nominális bérek 2008 óta legalább kétszer olyan gyorsan emelkedtek, mint az EU-27 átlaga. Az utóbbi években a munkaerőhiány miatt ez a tendencia ismét felgyorsult. Reálértéken, azaz inflációval kiigazítva a jövedelmek sok esetben évente akár 10 százalékkal is nőttek.