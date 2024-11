Donald Trump nagyobb inflációt okozhat, mint a koronavírus-járvány

A legfrissebb inflációs adatok szerint az amerikaiak manapság 22 százalékkal többet fizetnek az élelmiszerekért a boltokban, mint 2021 januárjában, amikor Joe Biden elnök hivatalba lépett, ami jogosan dühíti őket. Nem túlzás kijelenteni, hogy ezt a dühöt élték ki a szavazóhelyiségekben, és ez biztosított elsöprő győzelmet Donald Trump és a republikánusok számára, akik többséget szereztek a kongresszus mindkét házában.

Donald Trump nagyobb inflációt okozhat, ahelyett, hogy csökkennének az árak / Fotó: Getty Images

Az AP amerikai hírügynökség még a választás napján befejezett felmérésének eredménye szerint ugyanis a több mint 120 ezer megkérdezett regisztrált

szavazó 96 százaléka mondta azt, hogy a „magas üzemanyag-, élelmiszer- és egyéb árak” befolyásolják a döntésüket.

Negyven százalékuk számára egyenesen ez volt a legfontosabb faktor – és majdnem kétharmaduk Trumpra szavazott.

Csalódni fognak, akik árcsökkenést remélnek Donald Trumptól

Az élelmiszerár-inflációt Európához hasonlóan az Egyesült Államokban is több tényező pörgette az elmúlt években: a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború és az energia drágulása. Az infláció lassul ugyan, de ez csak annyit jelent, hogy már nem emelkednek olyan gyors ütemben az árak.

Csalódnak majd, akik abban reménykednek, hogy kevesebbet kell majd fizetniük a szupermarketben, miután Trump lesz az elnök. Éppen az ellenkezője történhet: Larry Summers, Barack Obama pénzügyminisztere szerint a pandémia miattinál is nagyobb áremelkedésekhez vezethet, ha a megválasztott elnök betartja a választási ígéreteit.

A megválasztott elnök az olajkitermelés növelését ígéri, de ez csekély hatással lesz az élelmiszerárakra / Fotó: Getty Images

„Remélem, hogy megérti a választások üzenetét, és úgy módosítja a programjait, hogy az ne legyen inflációs jellegű. És remélem, hogy ha inflációt okoz, akkor a Federal Reserve fogja támogatni” – nyilatkozta a CNN-nek.

Nem Summers az egyetlen, aki így gondolja, miután Nobel-díjas közgazdászok is osztják az aggodalmait, ahogyan a The Wall Street Journal által megkérdezettek 68 százaléka is.

Az olajkitermelés növelése nem fog segíteni

Trump egy augusztusi sajtótájékoztatóján azt ígérte, hogy megválasztása után azonnal lejjebb fogja nyomni az árakat. „Fúrni fogunk, bébi, fúrni” – utalt az olajkitermelés növelésére. „Ez azonnal csökkenti majd mindennek az árát” – tette hozzá.