Már azt találgatják, ki lehet majd Donald Trump pénzügyminisztere

Donald Trump már a beiktatása előtt, várhatóan a következő hetekben megkezdi a válogatást a jövendőbeli kormányzat kulcspozícióra. Ezek egyike a pénzügyminiszteri poszt, amelyet jelenleg Janet Yellen tölt be.

Scott Bessent az egyik esélyes arra, hogy Donald Trump pénzügyminisztere legyen / Fotó: AFP, Getty Images

A Reuters összeállítása szerint több jelölt neve is felmerült már. Az egyik legnagyobb esélyes közülük Jamie Dimon, a JPMorgan amerikai nagybank vezetője. A 68 éves Dimont erős jelöltként tartják számon a pénzügyminiszteri posztra, bár korántsem biztos, hogy valóban elvállalná a munkát.

A neve már korábban felmerült, bár a The New York Times korábbi tudósítása szerint Dimon nem kedveli Trumpot, titokban Kamala Harrist támogatta, de a reakciótól tartva ezt sosem jelentette ki nyilvánosan. Sőt, állítólag szerepet is készült vállalni a majdani demokrata adminisztrációban.

Széles körben tartják esélyesnek a 62 éves Scott Bessentet, Trump egyik legfontosabb gazdasági tanácsadóját széles kis. Hosszú ideje hedge fund befektető, aki több évig tanított a Yale Egyetemen, és

közeli kapcsolatot ápol a megválasztott elnökkel.

Jamie Dimon neve már korábban felmerült Donald Trump lehetséges pénzügyminisztereként / Fotó: GettyImages

A csúcsjelöltek közé tartozik még John Paulson milliárdos, fedezeti alapkezelő és Trump jelentős adományozója. A 68 éves pénzember azt mondta munkatársainak, hogy érdekelné az állás.

A nagy visszatérők

Visszaérhet a megválasztott elnök kormányzatába 77 éves Larry Kudlow, aki Trump első ciklusának nagy részében az elnök gazdasági tanácsadó testületének, a Nemzeti Gazdasági Tanácsnak az igazgatója volt; jelenleg a Fox Newsnál dolgozik.

Kiszivárgott hírek, ha a pénzügyminiszteri posztot nem is, egy másik, gazdaságra összpontosító pozíciót felajánlhatnak neki, ha érdekli.

Az viszont szinte biztos, hogy

visszatér a kormányba a lojális, 77 éves Robert Lighthizer,

aki a teljes korábbi ciklus alatt Trump kereskedelmi képviselőjeként szolgált. Nála azonban Bessent és Paulson esélyebb a pénzügyminiszteri posztra.