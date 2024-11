Infláció: egyre szorosabbra húzzák a nadrágszíjat Indiában – bajban a középosztály

Az indiai városlakók annyira lecsökkentették fogyasztásukat, ami már a gazdaságnövekedést is veszélyezteti. Mindenből visszavettek: kevesebbet esznek gyorséttermekben, és kevesebb édesség is fogy.

A világjárvány vége óta India gazdasági növekedését nagyrészt a városi fogyasztás vezérli, azonban ez most megváltozni látszik.



Van ennek azonban egy felső vége – a nagy költés kimegy a divatból. Emellett középosztály sem jár már annyit étterembe

– mondja Suresh Narayanan, a Nestlé India elnöke. Nem hivatalos adatok szerint

a középosztály teszi ki India lakosságának harmadát.

Mind politikailag, mind demográfiailag meghatározó csoport, Narendra Modi miniszterelnök idei gyengébb választási eredményéért is a középosztályt okolják.

Azért robusztus a növekedés

Ázsia harmadik legnagyobb gazdasága várhatóan 7,2 százalékkal nő a jövő márciusban záruló pénzügyi évben.

Az eddigi optimista előrejelzéseket azonban egyre pesszimistább prognózisok váltják fel.

A városi fogyasztás kétéves mélyponton van, a Citibank mutatója a bérek alakulását, a repülőjegy-foglalásokat és az üzemanyag-eladásokat is monitorozza.

Samiran Chakraborty, a Citi vezető indiai közgazdásza szerint a megtakarítások is csökkentek, és a személyi kölcsönöktől is elfordultak.

Sok mindent megmagyaráz, hogy

az átlagos infláció 5 százalék körül alakult, de az élelmiszer-infláció a 8 százalékot is elérte az elmúlt évben, októberben ugyanakkor – a rossz termés miatt – az élelmiszerár-index csaknem 11 százalékra ugrott.

Gyászos ünnepek

A múltbéli adatok szerint az ünnepi időszakban, azaz augusztustól novemberig 15 százalékkal nőnek a kiskereskedelmi eladások, idén azonban gyakorlatilag „semmi sem történt”.

A több állami beruházás a keresletet is támogathatja – mondta Rahul Bajoria, a Bank of America indiai részlegének vezetője.

„Ha az állami kiadások beindulnak, annak valószínűleg a lakossági fogyasztási kiadásokra is van multiplikátor hatása” – mondta Bajoria, aki 6,8 százalékos GDP-növekedést vár a jelenlegi pénzügyi évben.

Egyesek kevésbé optimisták, a Citi és az IDFC First Bank közgazdászai szerint a július–szeptemberi negyedévben a GDP-növekedés elmarad a jegybank által előre jelzett 7 százaléktól a lassabb városi fogyasztás miatt.