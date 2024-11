Gigantikus bírságot kaptak a fapadosok a poggyászméret és a helyfoglalás miatt

Az EasyJet szóvivője elmondta, hogy a légitársaság szintén bírósághoz kíván fordulni, és „határozottan meg fogja védeni” álláspontját. „Egyáltalán nem értünk egyet a spanyol fogyasztóvédelmi minisztériummal, és felháborítónak tartjuk a javasolt szankciókat – mondta. – Úgy véljük, hogy a poggyászokra vonatkozó politikánk összhangban van az összes vonatkozó jogszabállyal, és mint ilyen, nem változtatunk a jelenlegi kézipoggyász-szabályozáson.”

Az EasyJet azzal érvel, hogy egy ingyenes kézipoggyász rugalmasságot biztosít az utasok számára, hogy csak azért fizessenek, amiért akarnak.

A Spanyol Légitársaságok Szövetsége (ALA), amely a Spanyolországba irányuló és onnan induló légi forgalom 85 százalékát lebonyolító légitársaságokat képviseli, korábban aránytalannak nevezte a bírságokat. Pénteken közölték, hogy ők is bírósághoz fordulnak.

A fapadosok sem állnak a törvények felett

A minisztérium azt is közölte, hogy betiltja a légitársaságok megbírságolt gyakorlatait, köztük például azt is, hogy extra díjat számolnak fel a gépre felvitt kézipoggyász után, valamint megtiltják azt is, hogy felárat számítsanak fel a szomszédos ülőhelyek lefoglalására, ha oda gyermekek vagy más eltartottak ülnek.

Ezek olyan gyakorlatok, amelyeket sajnos emberek milliói ismernek első kézből, és amelyekre a fogyasztói szervezetek évek óta panaszkodnak

– mondta Pablo Bustinduy, a minisztérium vezetője pénteken újságíróknak. Hozzátette azt is, hogy a minisztérium „nagyon világos üzenetet küldött, hogy egyetlen vállalat sem áll a törvények felett, függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy erős. És hogy nem létezhetnek olyan üzleti modellek, amelyek a fogyasztói jogok megsértésén vagy visszaéléseken alapulnak.”

A 179 millió eurós bírság a spanyol szociális jogok és fogyasztóvédelmi minisztérium által kiszabott legnagyobb szankció, amely a fapados légitársaságok gyakorlatának széles körű vizsgálatát követte.

A kormányzati vizsgálat kiterjedt azokra az aggályokra is, amelyek a légitársaságok által az online foglaláskor a szolgáltatások végső árával kapcsolatban tanúsított átláthatóság hiánya miatt merültek fel, valamint arra a döntésre, hogy a repülőtéren a kiegészítő szolgáltatásokért való készpénzes fizetést nem fogadják el. A fogyasztói csoportok, köztük a spanyol nonprofit Facua, hat éve kampányolnak a kormány beavatkozásáért.