Ezekben a napokban tartják Kínában a Kantoni Autószalont, ami egyike a távol-keleti ország három neves éves eseményének, ahol a gyártók felvonultatják a legújabb fejlesztéseiket. Be kell látni, az ott bemutatott modellek újabb bizonyítékul szolgálnak arra, hogy mekkora bajban van az európai járműgyártás.

Ha nem hiszi el, hogy mekkora bajban van az európai járműgyártás, akkor csak ezt az egy kínai autót nézze meg / Fotó: CarNewsChina

Az köztudomású, hogy az elektromos meghajtás terén az elmúlt néhány évben óriási versenyelőnyre tettek szert a kínai gyártók, amiben persze vastagon benne vannak az állami támogatások, és ami ki is verte a biztosítékot az EU-ban: válaszul büntetővámokat vetett ki rájuk. Ettől még tény, hogy ma egy kínai modell akár 2-3 millió forinttal is olcsóbb, mint európai társa, ráadásul sokszor sokkal nagyobb felszereltséget és ami a lényeg, már minőséget is adnak a gyártók ugyanazért az árért.

Ez azonban nem csak a színtisztán elektromos meghajtású gépjárművekre igaz: az autószalonon kezdték el előértékesíteni a Geely első könnyű terepjáróját, a Cowboyt, amelynek induló ára 13 300 dollár, azaz mindössze 5 millió 147 ezer forintba kerül. Talán mondani sem kell, ennyiért Európában szinte semmilyen SUV-t nem lehet kapni.

Ez persze még az akkor is igaz, ha tisztában vagyunk azzal, mire ideér Európába egy ilyen modell, biztosan jóval drágább lesz ennél. De hogy mekkora árelőnnyel indulnak a kíniak, arra a BYD a legjobb példa, amely szinte agyonveri kategóriában az európai társait. Visszatérve a belső égésű autókra és a Cowyboyra, ebben a szegmensben Magyarországon leginkább a Dacia Duster jöhet szóba, amelynek a indulóára 7,5 millió forint, ám ezt csak az alapfelszereltségért kell kifizetni, tehát a végösszeg könnyen felkúszhat 8-8,5 millióra.

Kínai autó: a Cowboy teljesítményét 1.5TD motor adja, amelynek maximális teljesítménye 133 kilowatt (178 lóerő) / Fotó: CarNewsChina

Ezt tartalmazza a Geely Cowboy

A Carnewschina leírása szerint a dizájn része a masszív elülső hűtőrács, elülső védőlemez, illetve 1,3 négyzetméteres rakterű tetőtéri terepfelszerelés-tartó, amelynek a maximális teherbírása 50 kilogramm, tovább egy hátsó „hátizsák” elválasztó résszel, melyben esernyők, esőcsizmák és egyéb vizes tárgyak tárolhatók. Az ajtókilincsek, a külső tükrök és a karosszéria logói mind feketék. Opcionálisan 17 hüvelykes, piros féknyereggel ellátott off-road AT abroncsok is kaphatók.