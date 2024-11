Amennyiben az Ukrajna elleni orosz támadások során valamelyik rakéta Lengyelország irányába repülne, a hadsereg kész lelőni – erről Cezary Tomczyk lengyel védelmiminiszter-helyettes beszélt vasárnap a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban.

Lengyelország vasárnap megfenyegette Oroszországot: készen áll a tűzparancsra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az interjúról Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója számolt be Varsóból. Tomczyk annak kapcsán nyilatkozott, hogy vasárnapra virradóra Oroszország masszív légitámadást indított Ukrajna ellen.

Lengyelország vasárnap megfenyegette Oroszországot

A miniszterhelyettes megerősítette: a történtek miatt vasárnap hajnalban Lengyelország keleti határa térségében ismét járőrözést tartott két lengyel és két amerikai vadászgép, valamint egy utántöltő repülőgép. Az akció még a reggeli órákban véget ért. Az Ukrajna elleni légitámadások idején a lengyel vadászgépek korábban is járőrözést végeztek az ország keleti részében.

Tomczyk azt is aláhúzta:, hogy a tárcája a vasárnapi készültség során folyamatos kapcsolatban volt a lengyel hadsereg parancsnokaival, valamint az ukrán partnerekkel is. Rámutatott, hogy az orosz támadás a lengyel határtól mindössze pár tíz kilométerre fekvő célpontokat is ért. Kérdésre válaszolva ugyanakkor elismerte, hogy vasárnap nem állt fel annak kockázata, hogy valamelyik orosz rakéta Lengyelország felé repülne.

Viszont készen álltunk erre is

– tette hozzá. Majd ismertette, hogy Maciej Klisz altábornagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka, valamint a lengyel kormány álláspontja az, hogy amennyiben egy rakéta történetesen Lengyelország felé repülne, lelőnék.

Az ukrajnai háború kitörése óta többször történt, hogy orosz légieszközök hatoltak be a lengyel légtérbe. Márciusban például a nyugat-ukrajnai Lviv megyét érte rakéta- és dróntámadás, és közben az egyik manőverező robotrepülőgép 39 másodpercig volt a lengyel légtérben, amelybe mintegy 1-2 kilométer mélységben hatolt be.

Úgy tűnik tehát, Varsó megelégelte a közelében cirkáló orosz rakétákat és emeli a tétet a háborúban. Nagy kérdés, hogy mi lesz az orosz reakció. Miközben ez nem a fegyvernyugvás irányába mutat, a teljes képhez hozzátartozik, hogy az ukrán elnök újabban már erőteljesen a békekötésről és a háború végéről beszél.