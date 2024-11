Madárinfluenza fertőzött meg mezőgazdasági dolgozókat

A madárinfluenza újabb három embert fertőzött meg Washington államban, miután olyan baromfitelepeken dolgoztak, ahol felütötte a fejét a vírus az állatok körében. A washingtoni és az oregoni egészségügyi hatóságok szerint több emberben is azonosították a madárinfluenza-fertőzést.

Fotó: bangoland

A szövetségi adatok szerint idén összesen 39 ember tesztje lett pozitív az Egyesült Államokban, köztük kilencen Washingtonban voltak érintettek, mivel a vírus megfertőzte a baromfiállományokat, sőt több mint 400 tehénre is átterjedt. Az emberi esetek mindegyike olyan mezőgazdasági dolgozó volt, akiről tudott volt, hogy kapcsolatba került a fertőzött állatokkal, kivéve egy Missouri állambeli személyt.

A mostani esetben, a washingtoni emberek egy fertőzött csirkefarm létesítményeit takarították ki, miután a madarakat leölték a vírusfertőzés miatt – közölte a Washingtoni Állami Egészségügyi Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint az egészségügyi tisztviselők olyan dolgozókat teszteltek, akiknél tünetek jelentkeztek, beleértve a vörös szemeket és a légzőszervi problémákat, valamint azokat, akik potenciálisan érintkeztek a madarakkal. A tünetekkel küzdőket arra kérték, hogy izolálják magukat, és vírusellenes kezelést kaptak – tették hozzá.

Az Oregoni Egészségügyi Hatóság szerint nem fordult elő továbbfertőzés az Oregonban élők között, és nincs bizonyíték az emberről emberre történő terjedésre. A közlemény szerint a lakosság fertőzésének kockázata továbbra is alacsony.

A madárinfluenza H5N1 változata világszerte szárnyasok millióinak leölését teszi szükségessé, miközben már szarvasmarhákat és teheneket is megfertőzött az elmúlt hónapokban és az amerikai agrárminisztérium szerint először az Egyesült Államokban már egy sertést is megfertőzött. Ez azért is lehet problémás, mert a sertésben más madárra vagy emberre veszélyes vírusok is lehetnek, ami olyan géncseréhez vezethet, ami egy új, az embereket könnyebben megfertőző, veszélyes vírust hozhat létre.

Korábban a madárinfluenza vírusának jelenlétét mutatta ki ötből egy kereskedelmi forgalomban is kapható tejben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA).