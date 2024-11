Nem csak a magyarok nem költenek eleget: az európaiak teljesen összezavarják a közgazdászokat

Tanultak a pandémiából

Azok szerint, akik tartós változást látnak, az európaiak számára a legfontosabb tartalékot képezni és vagyont gyűjteni a pandémia okozta súlyos infláció után. Komoly gondot jelent az is, hogy mindenhol magasak még mindig a kamatok, így a lakosság adósságterhei is.

Az európaiakat emellett aggasztja az ukrajnai háború, a volatilis energiaárak, az amerikai elnökválasztás végkimenetele, a közel-keleti válság és a recesszió is, amely további álláshelyek levesztéséhez vezethet.

Segíthet a helyzeten, hogy az infláció szinte mindenhol visszatért két százalék körülire / Fotó: AFP

Ráadásul pénzügyi szempontból viszonylag tudatlanok is,

így a magas betéti kamatok miatt inkább a bankban tartják a pénzüket. Nagyobb óvatosságra készteti őket a klímaváltozás, a népesség elöregedése és a deglobalizáció is, ami bizonytalanabbá és kiszámíthatatlanabbá teszi a jövőt.

Bár hosszú távú következtetést nem lehet levonni belőle, érdekes eredménnyel zárult a német bankszövetség minapi felmérése, amelyben arról kérdezték az embereket, mit tennének, ha váratlanul kapnának ötszáz eurót (200 ezer forintot). A többség válasza: félretenném.

Vannak azért biztató jelek

Van azonban ok a némi optimizmusra. Csökkennek a kamatok, a betétiek is, ami bátoríthatja a fogyasztást, az inflációs ráta is nagyrészt visszatért két százalékra.

„Fokozatosan javul a fogyasztói bizalom, és ez jelezheti, hogy a megtakarítási ráta elérheti a csúcspontját” – véli Martin Kazaks, az Európai Központi Bank (EKB) szakpolitikusa. „Ez korai jele lehet annak, hogy a fogyasztás megfordulhat és a fellendülés motorja lehet.”

Az EKB is csökkenti a kamatokat / Fotó: AFP

Valóban, az euróövezet gazdasága a harmadik negyedévben meglepetésre nőtt, nagyrészt a magánfogyasztásnak köszönhetően, amely ugyan továbbra is gyenge maradt, de talán elérte a mélypontját. Ráadásul a munkaerőpiac továbbra is rugalmas.

„Lehetséges, hogy a cégek a fellendülés hiányában elkezdik csökkenteni a munkaerő létszámát, de ez már megtörtént volna, mivel két éve szinte stagnál a gazdaság” – emlékeztetett Pierre Wunsch, a belga jegybank elnöke.