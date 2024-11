A mérkőzések bevételeit növelné a Premier League - mást már nemigen tud

Vilmos herceg egy amerikai foci bemutatón – a Premier League stadionok más sporteseményeknek is otthont adhatnak / Fotó: AFP

A stadionok korszerűsítései lehetővé teszik azt is, hogy az egyes helyszínek más rendezvényeknek is otthont adjanak: például más sportesemények, koncertek, vagy a szurkolók számára szervezett stadiontúrák.

A Tottenham Hotspur az új stadionja elkészülte óta élvezheti is ezeket az előnyöket. Az észak-londoni csapat a Beyoncé-koncertektől kezdve az NFL-meccsekig számos eseménynek adott otthont az arénában. Lee szerint azonban a kapacitás növelésekor létfontosságú, hogy megőrizzék a mostani arénák arculatát, hangulatát.

Miközben az infrastruktúra átépítését és cseréjét vizsgáljuk, nagyon fontos, hogy mi – és a klubok, amelyeknek dolgozunk – ne veszélyeztessük a focistadionok hitelességét

– tette hozzá a Populous ügyvezető igazgatója. „Nagyon könnyű átbillenni valamiféle bárokból és éttermekből álló »örömpalotába«, de meg kell őriznünk a rezonanciát kell teremtenünk a szurkolókkal és a helyi közösségekkel, meg kell őriznünk az autentikus jelleget” – tette hozzá.