Ciolacu szerint Románia más, mint Magyarország

Marcel Ciolacut szombaton az aradi Astra Személyvagongyárban tett látogatása alkalmával kérdezték arról, hogy milyen mértékben fog hatni országára az európai gazdasági válság. A román miniszterelnök nem tért ki a kérdés elöl: „Németország recesszióban van, Magyarország recesszióba lépett, és még van két állam, amelyik hamarosan szintén recesszióba kerül. Románia nem fog recesszióba lépni” – hangsúlyozta Ciolacu.

Románia miniszterelnöke nem tagadja, hogy országa függ Németországtól, de állítja, képesek a saját lábukon megállni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Agerpres cikkét szemléző Maszol.ro szerint a román kormányfő úgy látja, hogy mivel a recesszióval küzdő Németország a legfőbb kereskedelmi partnerük, ezért érzik ők is a válság hatásait. Ugyanakkor hozzátette: folytatni kell a beruházásokat, és reformok szükségesek a fenntarthatóság érdekében. „Dolgoznunk kell Románia újraiparosításán, és segítenünk kell azoknak az embereknek, akik megérdemlik, és akik bebizonyították, hogy tudnak építeni” – fogalmazott.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta a magyar gazdaság június és szeptember között mutatott teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdi adatai szerint mind éves, mind negyedéves bázison 0,7 százalékkal csökkent a kibocsátás, ami azt is jelenti, hogy három év alatt másodjára került technikai recesszióba Magyarország.

Nagy Márton nemzetgazdasági minisztérium szerint ugyanakkor gazdasági fordulatot hoz az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv. Az NGM-nél – a románokhoz hasonlóan – úgy vélik, a gyenge magyar ipari teljesítmény mögött Németország visszaesése áll.

Bár a német gazdaság éves bázison még 0,2 százalékkal zsugorodott, negyedéves alapon már 0,2 százalékkal bővülni tudott. A többi nagy európai gazdaság közül a francia 0,4 százalékos, a spanyol 0,8 százalékos növekedést produkált, az olasz pedig stagnál.

Az eurózóna bajnoka Írország lett, ahol 2 százalékos volt a bővülés. De Litvániának sem kell szégyenkeznie az 1,1 százalékos növekedés miatt.

A környező országok közül:

Ausztria 0,3 százalékos pluszt,

Csehország 0,3 százalékos növekedést

ért el.

Bár nem nyújt vigaszt, de nem a magyar gazdaság az egyetlen, amelyik recesszióban van: Svédország 0,1 százalékos GDP-csökkenést produkált, Lettországban pedig 0,4 százalékkal esett vissza a gazdaság.