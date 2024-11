Trump autóipari kampányígéreteivel sokkolhatja a világot

Trump a keresletet is felpörgetné, ennek jegyében az autóvásárlási hitelek kamatát leírhatóvá tenné az adóalapból, családok milliói számára megvalósíthatóvá téve a saját autó megszerzését.

Az amerikai autóipar 1,1 millió michigani dolgozóját az elektromos átállás munkahelyeket beszántó hatásával is befolyásolni lehetett / Fotó: AFP

Az autóipari beszállítók számára is van üzenete, számukra megduplázná, egymillió dollárra növelné az adóalapból leírható eszközvásárlások volumenét. Trump a nagy autógyártóknál is hasonló intézkedésekre tett ígéretet. Számukra a jelenlegi 21 százalékos társasági adókulcs 15 százalékra való leszorítása is igen vonzó lehet, főként a Harris-féle 7 százalékos emelési tervvel szemben.

Az elektromos átállás befékezésének programjával Trump a szervezett munkásság körében egyre nagyobb népszerűségre tett szert, mivel a villanyautó-gyártás nagyfokú automatizáltsága és kevesebb élőmunka igénye munkahelyek felszámolásához vezethet és a bérekre is nyomást helyezhet.

Ezek tehát az autóipart közvetlenül érintő kampányígéretek, melyek betartását leghamarabb négy év múlva kérhetnek számon a választópolgárok. Igaz, akkor már nem Trumpon, hanem a következő republikánus elnökjelöltön.