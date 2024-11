Van egy ország, amit látni kell: csak kár, hogy napi 40 ezer forintot szed be a kormány

A bhutáni kormányzat felére csökkentették a napi „fenntartható fejlődés díját” / Fotó: Northoto

Brent Olson, az Ethos Bhutan alapítója szerint nem kell sok ahhoz, hogy túlterheljük az ilyen kisvárosokat és kulturális helyszíneket. A fesztiválok csúcshónapjaiban – októberben, novemberben, áprilisban és májusban – meglátogatni az országot kimondottan „tömegélmény" okozhat.

Sokszor visszaüt az ország marketingstratégiája:

influenszereket fizetnek meg, hogy népszerűsítsék Bhutánt, akik aztán elviszik a nagyobb bevételt.

A miniszterelnök igyekszik nyugtatni mindenkit: ahogy az ország látogatottsága átlépi a 300 ezres álomhatárt, „bölcsen fogják kezelni az ismertséget”.

Mitől népszerű Bhután?

A legtöbb utazó meglátogatja Paro arany háromszögét, elmegy az ikonikus buddhista kolostorokba és a mostani modern fővárosba, Thimphuba is ellátogat. A kicsi ország azonban akár 8-10 napra is bőven ad látnivalót: az ország közepén ott van a Bumthang-völgy, amely az ország kulturális szívének számít, és i.sz. a 8. századból származó buddhista templomoknak ad otthont.

Ugyan az online felületen immár könnyebb a szervezés, de továbbra is kihívást jelent az igazán jó ajánlatok fellelése. Ezért van olyan szervező, aki direkt „Bhután legjava” túrát is kínál. Az útitervben a legfőbb spirituális látnivalók szerepelnek, de nem hiányoznak a programból a túrák és a bhutáni művészetekkel is megismerkedhet az utazó.