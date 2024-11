Donald Trump meghatározza az európai államok költéseit

Donald Trump akkora győzelmet aratott a múlt heti amerikai választásokon, amire két évtizede nem volt példa. Trump nemcsak az elektori szavazatokat nyerte fölényesen, de a választók többsége is rá szavazott. Ilyen legutóbb George W. Bushnál fordult elő. Ráadásul Trump republikánus pártja többséget szerzett a szenátusban és nagy eséllyel a képviselőházban is, azaz a törvényhozást alkotó kongresszus mindkét házában. Ez az erős felhatalmazás az európai országok védelmi kiadásaira is kihat.

Donald Trump hatalomra kerülésével az európai nemzetek és a védelmi cégek egyaránt felkészülnek a védelmi kiadások növelésére / Fotó: AFP

A kapcsolat Donald Trump és az európai védelmi kiadások között

Donald Trump legfőbb választási ígérete az volt, hogy naggyá teszi Amerikát, mégpedig úgy, hogy a nagyvilág történései helyett az amerikai polgárokkal foglalkozik, így az Egyesült Államok külföldi jelenlétéből visszavesz. A politikus kilátásba helyezte, hogy letekeri az amerikai részvételt a NATO-ban, ha az európai kormányok nem költenek többet a védelmükre. Előző elnöksége alatt Trump nem is titkolta, hogy szerinte az Egyesült Államok méltatlanul nagy terhet visel a NATO védelmi költségvetéséből.

Európa országai egyre többet költenek a védelmükre, amióta fokozódott az orosz–ukrán háború, az erőfeszítéseiket pedig megerősítették, ahogy Donald Trump egyre jelentősebb szereplővé vált az amerikai elnöki székért folytatott harcban. Igaz, ehhez hozzátett az is, hogy Joe Biden jelenlegi elnök is egyre inkább arra sarkallja Európát, hogy növelje a védelmi kiadásait.

A befektetők arra számítanak, hogy Trump fölényes győzelme és a kongresszus republikánus irányítása még inkább afelé tereli az európai szereplőket, hogy maguk oldják meg a kontinens védelmét, mivel Amerika támogatása bizonytalanná vált.

Kilőttek az európai védelmi vállalatok részvényei Donald Trump november 5-i elnökválasztási győzelme után.

A piac végleg beárazta Trump kampánybeszédeit, miszerint az Egyesült Államok várhatóan kevesebbet fordít a NATO-ra, ami egyben lehetőséget jelent az európai védelmi cégeknek. A Leonardo olasz védelmi vállalat részvényei 17 százalékot, a Rheinmetall német fegyvergyártóé 22 százalékot, a német védelmi érzékelők gyártására specializálódott Hensoldt árfolyama pedig 18 százalékkal emelkedett egy hét alatt.