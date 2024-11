Európában a védelmi kiadások duplázására lenne szükség

A Bloomberg Intelligence (BI) jelentése szerint a legnagyobb európai országoknak a védelmi kiadások duplázására lenne szüksége ahhoz, hogy az orosz–ukrán háború és Trump elnök fenyegetései nyomán megerősítsék hadiiparukat.

Rheinmetall-harckocsi Lengyelországban – a védelmi kiadások duplázására lenne szükség / Fotó: Karolis Kavolelis

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 15 legnagyobb európai tagjának akár évi 340 milliárd dollárral 720 milliárd dollárra kellene növelnie katonai beruházásait – írták a BI elemzői. A megválasztott amerikai elnök kampányában kijelentette, hogy Washington átgondolja Európával fenntartott biztonsági kapcsolatait, ha az öreg kontinens nem hajlandó többet költeni védelemre. Egy Trump első ciklusában tartott NATO-csúcstalálkozón pedig az elnök azzal fenyegetőzött, hogy kilép a katonai szövetségből, ha a szövetségesek nem növelik a kiadásokat.

Az orosz agresszió már eddig is ösztönözte a védelmi kiadások növelését Európában

– írja a Bloomberg. „Többre lehet azonban szükség Ukrajna támogatásához, Moszkva széleskörűen agresszív regionális magatartásának ellensúlyozásához és a Kínával való elmélyülő stratégiai verseny kezeléséhez” – teszik hozzá az elemzők.

Lassú agónia – a védelmi kiadások növelése segíthet

Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke nemrégiben „lassú agóniára” figyelmeztetett az Európai Unióban, ha a tagállamok nem lépnek gyorsan a régió termelékenységének további beruházásokkal történő növelése érdekében. Szerinte

Európának bővítenie kell ipari kapacitását a védelemben, hogy a régió alapvető értékei ne tűnjenek el.

A jelentés szerint Európának sürgősen szüksége van harckocsikra, tüzérségi lövegekre és gyalogsági harcjárművekre szárazföldi erői számára, valamint támogató repülőgépekre, például tankerekre, teherszállító és vadászgépekre. Az elemzők szerint a megnövekedett kiadásokból profitálhatnak a védelmi ipar nagyvállalatai, például a Leonardo, az Airbus, a BAE Systems, a Rolls-Royce vagy a Rheinmetall.

A hidegháború vége óta eltelt évtizedek alulfinanszírozottsága után az ilyen mértékű újrafegyverkezés több mint tíz évig is eltarthat a kontinensen, mivel a repülőgépipar és a védelmi ellátási láncok már most is túlterheltek.