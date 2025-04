A kereskedelmi háború okozta aggodalmak repítik az arany árát soha nem látott szintekre

Az árupiacokon továbbra is napirenden maradtak az aggodalmak, hogy a kereskedelmi háború és a megemelt vámok növelhetik a globális inflációs nyomást, miközben az USA által követett protekcionista kereskedelmi politika mérsékelt hangvétele hatással volt az árakra.

Fotó: AFP

Miután bejelentették, hogy a félvezetőkre és egyes technológiai termékekre nem alkalmazzák a viszonossági alapú tarifákat, a hét elején nőtt a kockázatvállalási hajlandóság, de a későbbi fejlemények fényében bizonyos mértékben ismét elbizonytalanodtak a befektetők.

Lassan lefő Jerome Powell kávéja

„Az eddig bejelentett vámemelések mértéke jóval nagyobb a vártnál. Valószínűleg ugyanez igaz a gazdasági hatásokra is, amelyek magukban foglalják a magasabb inflációt és a lassabb növekedést” – mondta Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke. Nem késett Donald Trump amerikai elnök válasza sem, azt mondta Powellről: „El fog menni, ha megkérem, hogy távozzon hivatalából, akkor elmegy. Nem hiszem, hogy jól végzi a munkáját. Mindig nagyon késik, kicsit lassú, és nem vagyok vele elégedett. Ha megkérem, hogy távozzon, hidd el, azonnal elmegy.” Trump azt állította, hogy Powell politizál, és amellett érvelt, hogy a kamatokat csökkenteni kell. Az elnök saját, Truth Social közösségi oldalán szereplő bejegyzésében a Túl Késő gúnynevet is Powellre ruházta, miközben felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Központi Bank csütörtökön várhatóan már a hetedik kamatvágására készül zsinórban. Ez a várakozás be is igazolódott.

Ebben az időszakban, amikor a vámok világgazdaságra gyakorolt ​​lehetséges hatásait értékelik, Trump Powell Fed-elnököt célzó kijelentései ismét napirendre tűzték a Fed és Trump között egy ideje tartó nézeteltérésekkel kapcsolatos aggodalmakat. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy a jövő héten megjelenő World Economic Outlook Report új gazdasági növekedési előrejelzéseit jelentős mértékben lefelé módosítják, de recesszió nem várható – világított rá a török Anadolu hírügynökség.