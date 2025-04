Ringbe száll a kormányhivatal is – ellenőrzik a húsvéti akciókat

Húsvét közeledtével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Az ellenőrzés két fronton zajlik – mondta Budapest Főváros főispánja Sára Botond a Facebookon.

Sára Botond – az akciós ajánlatokat is figyelik a húsvéti ellenőrzéskor / Fotó: Ladóczki Balázs

Kiemelte:

ellenőrzik a nyers sonkát, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékeket.

Emellett az ellenőrzéseknek a másik területe pedig kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. Ellenőrzik, hogy az árszabás az megfelelő-e, és az erre vonatkozó tájékoztatás szabályszerűsége is figyelmet kap. Ha akció van, itt is a tájékoztatás megfelelő-e, hogy tudja-e a vásárló, hogy pontosan az akciós termék az mibe kerül. Illetve a panaszkezelést is ellenőrizzük.

Emlékeztet arra, hogy miután az ellenőrzések már korábban elkezdődtek, így már vannak tapasztalataik is. Alapvetően a kereskedők szabálykövetőek, a szabálytalanságok minimálisak. A kiemelt ellenőrzést, ami a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódik, egészen húsvét hétfőig fenntartják.