Érinthetetlen föld – nagy árat fizet Ukrajna az aknaveszély miatt 

Több mint 174 ezer négyzetkilométernyi földterület vált potenciálisan szennyezetté – ez Ukrajna területének mintegy harmada. Az ország 2025-ben még mindig ennek a következményeit viseli: minden egyes visszanyert hektár föld hosszú, költséges folyamat eredménye. A több millió akna hatástalanítása életveszélyes folyamat.

Aknamentesítés a Dnyeper folyó partján – több millió akna rejtőzik Ukrajnában a föld alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2024-es év végére az ukrán állami és kereskedelmi aknamentesítő egységek – többek között a katasztrófavédelem, a rendőrség, a határőrség és a nemzeti gárda – összesen több mint 35 ezer négyzetkilométernyi területet tisztítottak meg robbanószerkezetektől. A megtisztított területek prioritása egyértelmű: minden lehetséges eszközzel igyekeznek a mezőgazdasági célú földeket előtérbe helyezni. A stratégiai cél: az elkövetkező tíz évben az érintett területek legalább 80 százalékát visszaadni a gazdaság számára.

Van, ami már újravethető

2025 tavaszára az aknamentesített mezőgazdasági földek összterülete átlépte az 1000 hektárt. Ezek közül sokat már be is vetettek – gabonával, burgonyával vagy más alapvető kultúrával. Egyik legfontosabb példa a Kijev megyében található Ukrán Nemzeti Agrártudományi Akadémia burgonyakutató intézetének 434 hektáros földje, amelyet hivatalosan is biztonságosnak nyilvánítottak, miután aknákat és tüzérségi lövedékeket távolítottak el a területről.

A mezőgazdasági területek aknamentesítését segítő program 2024 szeptemberében indult, és jelenleg Ukrajna egyik legátfogóbb állami támogatási rendszerének számít a háború utáni újjáépítésben. A program kétféle pénzügyi kompenzációt kínál a gazdáknak:

100 százalék költségtérítés jár azoknak, akik előzetesen jelentkeznek, és az állam rendeli meg az aknamentesítést hivatalos szolgáltatótól,

80 százalékos költségtérítés igényelhető utólag, ha a tulajdonos már elvégeztette a munkát és ezt dokumentumokkal tudja igazolni.

A kérelmeket az Állami Agrárregiszteren keresztül lehet benyújtani. A kérelmet követően először megerősítik a föld szennyezettségét, majd a Prozorro közbeszerzési rendszeren pályázatot írnak ki a feladatra. A kiválasztott vállalkozó csak akkor kapja meg a munkadíját, ha a földterületet teljes körűen megtisztította és erről tanúsítvány készült. Az állam e célra külön letéti számlán tartja az összegeket, így az átláthatóság garantált.

Eddig több mint 56 hivatalos kérelem érkezett be,

összesen több mint 11 ezer hektárnyi területre.

A szerződött területek mérete jelenleg 9500 hektár körüli, ezek aknamentesítése folyamatban van.

A munka eddig hét teljes szerződés esetében zárult le,

1102,9 hektár visszakerült a mezőgazdasági használatba – többek között Mikolajiv, Kijev, Harkiv és Herszon megyékben.

A finanszírozás új modellje: közösségi adományok és külföldi támogatók

A 2025-ös költségvetésben 2,5 milliárd hrivnyát különítettek el aknamentesítésre. Emellett jelentős összegek gyűltek össze a UNITED24 közösségi adományozási platformon keresztül is, ahonnan 200 millió hrivnyát (1,7 milliárd forintot) fizettek ki – ebből pirotechnikai gépek, védőfelszerelések és nehézgépek beszerzését finanszírozták.