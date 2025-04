Orbitális pofon készül Musknak, Bezos boldog – napokon belül új korszak kezdődik az Amazon történelmében

Bár a Starlink jelenleg egyeduralkodó a műholdas internetpiacon, az Amazon hatalmas anyagi és technológiai háttérrel, valamint kiterjedt digitális infrastruktúrával száll be a versenybe. Ha a Kuiper sikerrel jár, az alapjaiban változtathatja meg a globális internet-hozzáférést – és az Amazon saját jövőjét is.

Ez már a gazdagok harca

Az Amazon vezetője, Jeff Bezos több területen is azon dolgozik, hogy lenyomja Elon Muskot. Nemcsak a műholdipart, hanem az űripart is megcélozta. A Blue Origin nevű cége éveken keresztül lemaradásban volt a rivális SpaceX-szel szemben, ezért Bezos most radikális változtatásokkal próbálja versenyképesebbé tenni a Blue Origint, mégpedig az Amazonnál bevált kemény munkakultúra és üzleti stratégia bevezetésével. A világ harmadik leggazdagabb embere a cég alapítójaként és egyedüli részvényeseként személyesen vesz részt a vezetőség átalakításában. Az új vezetés érkezésével párhuzamosan a cég eddigi legnagyobb elbocsátási hullámát is végrehajtották: 2024 februárjában a vállalat több mint 10 ezer dolgozójának 10 százalékát küldték el.