Aranyba menekül a világ a vámháború elől

Az arany árfolyam rekordmagasságba emelkedett, mivel a befektetők biztonságos menedékeszközökbe menekültek Donald Trump vámfenyegetései körüli bizonytalanság közepette. A jegyzés péntek reggel Ázsiában 0,5 százalékkal 3 189 dollárra emelkedett unciánként. Csütörtökön az árfolyam volt, hogy csaknem 4 százalékot is ugrott, miután az amerikai részvényeket és államkötvényeket tömegesen adták el egy esetleges recessziótól és egy teljes körű amerikai-kínai kereskedelmi háborútól való félelem miatt. A nemesfém az elmúlt évben sorozatban döntött rekordokat, amit a jegybanki felvásárlások, valamint a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanság hajtott.

Csúcson az arany árfolyam és ez még messze nem a vége / Fotó: AFP

Jelenleg az arany a legjobb hely a piacon

– mondta a Bloombergnek Liu Yuxuan, a Guotai Jun’an Futures Co. sanghaji székhelyű nemesfém-elemzője. „A példátlan kereskedelmi feszültségek tovább mélyítették a bizalmatlanságot az amerikai dollárral szemben, ami fokozta a keresletet más biztonságos eszközök iránt” – tette hozzá.

Egyre nagyobb a szkepticizmus azt illetően, hogy a következő 90 napos határidő előtt sikerülne időben lezárni a kereskedelmi tárgyalásokat, annak ellenére, hogy Kevin Hassett, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsának igazgatója szerint az Egyesült Államok „előrehaladott tárgyalásokat folytat” gazdasági partnereivel.

Az arany nem fizet kamatot, így alacsonyabb kamatszint mellett vonzóbb

Az arany idei, több mint 20 százalékos emelkedését tovább erősítették a jegybankok vásárlásai, valamint a Federal Reserve további monetáris lazítására vonatkozó várakozásai. Csütörtökön közzétett adatok szerint az alapproblémát jelentő amerikai infláció márciusban enyhült, emiatt a kereskedők most azzal számolnak, hogy az év hátralévő részében három kamatcsökkentés várható, sőt, akár egy negyedik is elképzelhető.

Az alacsonyabb kamatlábak jellemzően kedveznek az aranynak, mivel az nem fizet kamatot.

A nemesfém kétségtelenül a figyelem középpontjában van - függetlenül a vámháborúval kapcsolatos feszültségektől. Február 24-én Donald Trump elnök aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy valaki esetleg ellophatott aranyat Fort Knoxból, az Egyesült Államok Kentucky állambeli aranyraktárából. A piac aggódott azon is, hogy az elnök által beígért vámok a fizikai aranyra is vonatkoznak majd. Ennek nyomán Londonból, ahol a brit jegybank trezorjai a világ második legnagyobb aranykészletét őrzi – tömbök ezreit szállították át New Yorkba, ahol a Federal Reserve rendelkezik a legnagyobb tartalékokkal - írja a Marketwatch.

Még olyan spekulációk is napvilágot láttak, hogy az Egyesült Államok átértékelheti aranykészleteit, hogy a Pénzügyminisztérium 750 milliárd dollárral több forráshoz jusson.

Az arany árfolyam néha furcsán viselkedik

Az arany teljesítménye nem rossz egy olyan nyersanyagtól,

amelynek kevés a gyakorlati haszna,

nem termel bevételt, és

nem fizet kamatot a tulajdonosainak.

Ráadásul az arany árfolyam-emelkedésére adott magyarázatok gyakran ellentmondásosak, és alaposabb vizsgálat után nem mindig állják meg a helyüket.

Védekező eszköznek tartják, mégis árfolyama gyakran emelkedik a részvénypiaccal együtt, miközben a gazdaság is szépen halad előre.

Az arany árfolyamát dollárban jegyszik, elvben ellentétes irányban kellene hogy mozogjon az amerikai devizával szemben, mégis gyakran megszegi ezt a szabályt.

Jelenleg azonban pont a tankönyvi példa érvényesül, a dollár gyengül, az arany viszont drágul.

Gyakran infláció elleni fedezeti eszközként emlegetik, ám a mostani nagy árfolyamnyereség épp az árnövekedés lassulásával esett egybe.

A sárga fém drágulása inkább a jövőbeni várakozásokkal van összefüggésben, a piacok tartanak attól, hogy Trump elnök vámháborúja inflációs hatásokkal jár majd az Egyesült Államokban.

Történelmileg az arany értékőrző eszköznek számít - és nem véletlenül. Korlátozott a kínálat – a világ összes aranyát be lehetne olvasztani egy körülbelül 23 méter élhosszúságú kockába, ami nagyjából egy irodaház egy szintje térfogatának felel meg. Becslések szerint nagyjából 240 ezer tonna arany van a világon.

A bányászok pedig minden erőfeszítésük ellenére évente csupán 1–2 százalékkal tudják növelni a kínálatot

– állítja a World Gold Council. Ha a kínálat viszonylag állandó, akkor az ármozgásokat teljes egészében a kereslet határozza meg.