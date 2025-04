Vége: bezár a nagy üzletlánc Magyarország szomszédjában – így ment csődbe

Végleg bezár egy harminc üzletből álló kiskereskedelmi lánc Szlovákiában – írja a helyi sajtó.

Bezár egy nagy üzletlánc Szlovákiában / Fotó: Shutterstock, illusztráció

A Banquet láncról és márkáról van szó, amelyet a szlovák piacon mindenki ismer, aki valaha vásárolni akart konyhai vagy háztartási eszközöket. A bolt tulajdonosi döntés következményeképp húzza le a rolót.

A Banquet a cseh a Vetro-Plus érdekeltsége, ez a vállalat küldi most csődbe a szlovákiai leányvállalatát. A több tucat üzlet mellett a döntés száznál is több dolgozót érint. A csődeljárás hivatalosan is elindult, ezt a zsolnai kerületi bíróság április elején kezdte meg közvetlenül a cég kérésére.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy a Banquet képes-e legalább az eszközeinek az értékesítésére, hogy az így befolyó bevételből törleszteni tudjon a hitelezőknek. Hogy az egyes üzletek jövője, mi lesz, az még távolabbi kérdés. Papíron ha lenne új tulajdonos, akár megújult formában tovább működhetnének, de jelenleg olyannyira leálltak, hogy még a telefont sem veszik fel egyik boltban sem.

A szlovák média megjegyzi: nem a Banquet esete az egyetlen, hasonló összezuhanást produkált a közelmúltban az Okay elektronikai óriáscég is. Érdekes azonban, hogy a Banquet még a Covid-járvány időszakában is képes volt a növekedésre: előtte az éves forgalma megközelítőleg 5 millió eurónál alakult, utána ugyanez 8 millió euró fölé szökött. Ez a pozitív folyamat azonban a nyereségességen nem látszódott meg.

Csak egyszer, 2021-ben mutatott ki profitot,

igaz, nem túl vaskosat, mindössze mintegy 80 ezer eurót. Összességében azonban a 2019-től 2023-ig tartó időszakban a társaság nagyjából 640 ezer euró veszteséget halmozott fel, emellett pedig 64 ezer eurónyi társadalombiztosítási járuléktartozása is összegyűlt a szlovák állam felé. Ez ara utal, hogy már hónapok óta nem fizetett a foglalkoztatottak után az államkasszába.

A Vetro-Plus céget még 1995-ben alapították a csehországi Hradec Králové-ban, itt van ma is a székhelye és elosztóközpontja. Jóval később, 2003-ban kezdte kiszolgálni a szlovák piacot nagykereskedelmi beszállítóként, majd egy évtizeddel később megérkeztek a Banquet-kereskedések is Szlovákiába.