Brüsszel keményen beleállt az Apple-be és a Metába: újabb gigabírságot szabott ki az EU

A bírságok összege – bár eltörpül például a Google-re tavaly kiszabott 2,4 milliárd eurós bírsághoz képest – mégis jelentős lépés a techóriások európai szabályozása terén. A cégeknek 60 napjuk van a jogszabályi megfelelésre, ellenkező esetben újabb pénzbüntetésekre számíthatnak.

Henna Virkkunen uniós biztos szerint az intézkedések célja „az európai polgárok jogainak és az innovatív vállalkozások érdekeinek védelme”. Teresa Ribera biztos hozzátette: „Az Apple és a Meta olyan intézkedéseket vezettek be, melyek erősítik a felhasználók és üzleti partnerek platformfüggőségét – ezért szükséges a határozott, mégis arányos fellépés.”

Az Apple elleni döntést üdvözölte az Epic Games is, mely hosszú ideje vitában áll a kaliforniai céggel az App Store monopolhelyzetének ügyében.

Tim Sweeney vezérigazgató szerint „ez nagyszerű hír az alkalmazásfejlesztők számára világszerte”, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy vezessen be hasonló szabályozást.

Az amerikai Information Technology and Innovation Foundation – melyet részben a most megbírságolt cégek is finanszíroznak – viszont elítélte a döntést, mondván: az EU „bevételek kinyerésére” használja a DMA-t az amerikai vállalatokkal szemben, annak ellenére, hogy azok igyekeznek megfelelni a szabályozásnak.

Az Egyesült Királyságban is folyamatban van a nagy technológiai cégek vizsgálata a digitális piacokat érintő versenytörvény alapján. Az Apple és a Google mobilplatformjai, valamint a Google keresőszolgáltatásai is vizsgálat alatt állnak – és a brit versenyhatóság várhatóan újabb amerikai vállalatokat is célkeresztbe vesz a közeljövőben.