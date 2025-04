Régi hősök és nagy visszatérők – ezek a nyári szezon legjobban várt blockbusterei

A Fantasztikus Négyes film és a tagok is kulcsszerepet fognak játszani a következő nagy csapatfilmben, a Bosszúállók: Ítéletnapban. / Fotó: WALT DISNEY - MARVEL STUDIOS - 2

Jurassic Park: Újjászületés

Mi történik akkor, ha a dinoszauruszok már nem csak elszabadulnak – hanem elkezdik újraformálni a világot? A Jurassic-univerzum új filmje nem reboot és nem is közvetlen folytatás: újrakezdés, új karakterekkel, de a megszokott izgalommal. A Jurassic World: Világuralom eseményei után évekkel járunk. A dinók többé nem egzotikumok – ökológiai tényezőkké váltak, az emberiség pedig küzd a túlélésért egy új, vadon uralta világban. De a háttérben egy új kutatóintézet mesterséges evolúcióval próbál egy tökéletes fajt létrehozni – és ezzel újra veszélybe sodorja a bolygót. Ez a film lehet az új Jurassic-széria kezdete. A CGI mellett a régi praktikus effektekhez is visszatérnek – például animatronikus dinókhoz, hogy hitelesebb és félelmetesebb legyen az élmény. A filmet augusztus 1-én mutatják be.

Superman

James Gunn rendező szerint az új Superman-film nem egy eredettörténet, hanem egy karakterdrámába oltott szuperhősfilm, ami egy fiatal férfiról szól, aki próbálja összeegyeztetni idegen örökségét az emberi értékeivel. Clark Kent Metropolisban dolgozik újságíróként, miközben titokban Supermanként próbálja megóvni az emberiséget. A történet fő témája: lehet-e jó maradni egy olyan világban, amely nem hisz többé a jóságban?

Ez lesz az új DC Univerzum első filmje, mely új idővonalat és karakterdinamikát indít el.

A cél, hogy visszahozzák a reményt Superman figurájába, miközben megágyaznak egy új filmsorozatnak, aminek a középpontjában Gunn szerint már nem a sötétség, hanem az eszmények állnak. Az új Superman-filmet szeptember 11-étől láthatjuk a mozikban.

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Ethan Hunt egy utolsó küldetésére indul, és ez tényleg végzetes lesz. Tom Cruise több mint 25 éve alakítja a világ legkeményebb titkosügynökét, és most tényleg elköszön – állítólag. A film az előző rész brutális cliffhangerét zárja le, és globális összecsapást ígér. Az IMF csapata újra összeáll, hogy megakadályozzon egy világméretű digitális összeomlást, de Ethannek közben személyes döntéseket is meg kell hoznia. Tom Cruise az utolsó részhez is saját maga csinálta meg a legőrültebb jeleneteket: ejtőernyős motorugrás, repülőgépes üldözés, alagútban forgatott küzdelem. Az utolsó jelenethez állítólag valódi tengeralattjárót használnak, nem zöld hátteret. A végső leszámolást szeptember 25-én láthatjuk legkorábban.