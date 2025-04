A legjobb európai fociligákkal összefogva növelné népszerűségét az NFL

A labdarúgás népszerűsége folyamatosan növekszik az Egyesült Államokban, de az ottani piacban még mindig hatalmas kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Nem csoda hát, ha Európa vezető futballbajnokságai, a Bundesliga és a La Liga is minden eszközzel igyekszik bővíteni a tengerentúli szurkolói bázisát. Közben a világ legerősebb amerikaifutball-ligája, az NFL is igazi világmárkává vált, immár Európában is rengetegen rajonganak a tojáslabdás fociért, az NFL marketingesei pedig azon vannak, hogy ez a tábor még tovább növekedjen.

A Pittsburgh Steelersszel való együttműködés óriási lehetőség az amerikai terjeszkedésre a Borussia Dortmund számára, ahogy az NFL-csapat is növelheti európai szurkolói bázisát / Fotó: bvb.de

Hogy a drukkereket minél szélesebb körben elérhessék, összefog az NFL, a Bundesliga és La Liga. A német bajnokság képviselői tavaly állapodtak meg a Relevent sportmarketing-ügynökséggel egy 17 évre szóló szerződés keretében, amely magában foglalja a meccsek közvetítési jogainak értékesítését az amerikai kontinensen, valamint a Bundesliga brandjének építését, marketingstratégia kidolgozását a szurkolók megszólítására. Hasonló szerződést írt alá még 2018-ban a La Liga vezetősége ugyanezzel az ügynökséggel, az a kontraktus, 15 évre szól.

Mindkét európai futballbajnokságot az ESPN csatorna közvetíti az Egyesült Államokban, és az NFL meccseit is ők sugározzák, így az adó folyamatos promóciót tud biztosítani a labdarúgásnak, például az amerikaifoci-meccsek szüneteiben.

Robin Austermann, a Bundesliga európai és latin-amerikai terjeszkedésért és marketingjéért felelős vezetője a múlt héten Miamiban tartott Sportel America elnevezésű konferencián kiemelte, közös stratégia része az NFL-lel való együttműködésük. Az NFL Németországban szeretné növelni a szurkolói bázisát, a Bundesliga pedig az Egyesült Államok piacán akar növekedni, szóval ezzel mindkét liga csak nyerhet. Austermann elmondta, folyamatosan egyeztetnek az NFL-vezetőivel, és nem csak néhány közvetítésre vagy a Berlinben rendezendő alapszakaszmeccsre koncentrálnak, teljes szezonra szóló, hosszú távú kooperációban gondolkodnak – derül ki a Sport Business magazin cikkéből.

Spanyolországban idén először rendeznek majd hivatalos NFL-meccset

Németországban 2022 óta már több hivatalos NFL-mérkőzést is tartottak, idén novemberben az Indianapolis Colts néz farkasszemet egy még meg nem nevezett riválissal.