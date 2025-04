Német csúcstech siker: szuperszámítógépet vesz a Boschtól egy kínai autógyártó

Már az autóalkatrész-gyártó Bosch számára is megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia, hiszen az már az autókban is egyre fontosabb szerepet kap. A német vállalat szerdán a sanghaji autókiállításon arról számolt be, hogy megkapta első kínai megrendelését nagy teljesítményű számítógépére, ami mesterséges intelligenciával segíti a sofőr dolgát a vezető ülésben.

A Bosch mesterséges intelligencia fejlesztései kifizetődni látszanak/Fotó: Krisztian Bocsi

A Reuters beszámolója szerint a Bosch legújabb termékét már idén elkezdik gyártani és a vásárló egy kínai autógyártó, mely azt több modelljében is használni fogja. A Bosch számítógépe hat számjegyű mennyiségben, tehát több százezres mennyiségben készül majd. A német vállalat jelentős összeget fektet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekbe, és mintegy 5 ezer szakember dolgozik a cégnél a területen. A kínai megrendelés pedig arra utal, hogy ezek a fejlesztések lassan kezdenek kifizetődni.