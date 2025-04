Megint ráncosak lesznek az amerikaiak, ha elfogy a Botox

A múlt hét vámháborús zűrzavara újabb ráncokat vésett a homlokokra. Azok számára, akik „injektálható esztétikai” szereket – értsd: Botoxot és hasonló készítményeket – használnak arra, hogy kisimítsák a szarkalábaikat, újabb komplikáció állhat elő - írja a Financial Times.

Előre retteg a Botox-piac Trump vámjaitól / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Donald Trump által bejelentett úgynevezett kölcsönös vámok egyelőre nem vonatkoznak a gyógyszeripari termékekre. Az elnök azonban közölte, hogy "hamarosan" a gyógyszeripar is terítékre kerül - be is pánikolt a szektor egyből. Még azt követően is, hogy az amerikai elnök 90 napos szünetet hirdetett a kölcsönös vámintézkedések végrehajtásában,

Írország – ahol többek között a Botoxot is gyártják – aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyógyszerek belekeveredhetnek a kereskedelmi háborúba.

Szakadnak az árfolyamok

A befektetők is nyugtalanok. Mindkét oldalon, az Atlanti-óceán túl- és innenső partján működő gyógyszeripari vállalatok részvényei veszteségeket szenvedtek el. A szépségipari termékek piacán érdekelt cégek közül többen különösen rosszul jártak: a Botox tulajdonosa, az AbbVie, valamint a szintén ezen a piacon tevékenykedő Galderma is körülbelül 20 százalékos árfolyamveszteséget szenvedett el április 2. óta. A Galderma, amelyet 2019-ben választottak le a Nestléről, és amelynek tőzsdére lépése 2024 egyik legnagyobb európai nyilvános részvénykibocsátása volt, februári csúcsa óta értékének több mint 35 százalékát elveszítette.

Botox-gondok

A töltőanyagok és neuromodulátorok – például a Botox és a Galderma rivális terméke, a Dysport – különösen súlyosan érintettek lehetnek, ha a gyógyszeripar is célkeresztbe kerülne egy újabb vámháborús hullámban. Az RBC Capital becslése szerint

az amerikai esztétikai injekciós piac értékének több mint 90 százalékát importból fedezik.

A gyártás nagy része Európában zajlik: a Dysport például az Egyesült Királyságban készül. Számos terméket Dél-Koreában állítanak elő. Ráadásul az Egyesült Államok a szektor bevételeinek jelentős részét adja.

2024-ben a Galderma 4,4 milliárd dolláros nettó árbevételének

41 százaléka származott az amerikai piacról.

A gyártás áthelyezése – különösen a neuromodulátorok esetében – lassú és bonyolult folyamat, mivel e termékek előállítása nagyon szigorúan szabályozott. Így, ha a gyógyszeripar is célponttá válik Trump vámkampányában, az valószínűleg jókora áremelkedésekhez vezetne. Ezzel egy időben viszont az amerikai értékesítések is visszaeshetnek.