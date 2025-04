Bejelentette a brit miniszterelnök Keir Starmer: két órával tovább tarthatnak nyitva a brit pubok, mint a törvény előírja – adta hírül az MTI. Persze nem állandóan, kivételes alkalomról van szó, ezt a lazaságot – amit a pubtulajdonosok és a sörtermelők szívesen fogadnak – időnként megengedik a briteknek. Ezúttal a második világháború európai hadszínterein aratott szövetséges győzelem 80. évfordulójáról van szó.

Brit pubok: este 11 után a hercegnek sem csapolnak, de van kivétel / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság Európa egyik legnagyobb sörtermelője és fogyasztója. Ha a Brewers of Europe szakportál 2023-as termelői rangsorára tekintünk azért akad benne meglepetés, a spanyolok és a lengyelek is megelőzik a nagyobb népességű szigetországot:

Németország 84 885 ezer hektoliter Spanyolország 41 458 Lengyelország 35 200 Egyesült Királyság 34 212 Hollandia 22 358. (A magyar adat 5193 ezer hektoliter ezen összesítés szerint.)

Az utóbbi években nem növekedett, inkább stagnált vagy csökkent a brit sörfogyasztás, a 2020 és 2030 közti évekre azonban átlag 3,2 százalékos évi növekedést vár a piac értékében a StrategyHelix Group.

Brit sörfogyasztás: ebben többre vitték, mint a termelésben

Fogyasztásban egyébként jobban állnak a britek, mint termelésben, azaz a pubfegyelem lazításának eséllyel a külföldi termelők is örülhetnek: ebben megelőzik a spanyolokat és a lengyeleket: 44 316 ezer hektoliter sör folyt le a brit torkokon 2023-ban, és csak a németek ittak többet, 74 584 ezer hektolitert.

A világháborús vesztest, ebből láthatjuk, sörivásban a hosszabb nyitvatartással sem nagyon sikerülhet megelőzni, még akkor sem, ha az egész évre kiterjesztenék. De nem: csak a Győzelem Napján, május 8-án, csütörtökön tarthatnak nyitva a pubok a jogszabályokban megszabott 23 óra helyett kivételes engedéllyel péntek hajnali 1 óráig.

Starmer kérte, hogy a pubok vendégei emeljék poharukat azoknak a férfiaknak és nőknek az emlékére, akik hazájuk szolgálatában küzdöttek a frontokon. Állítólag azt is fontolgatták, hogy a 80. évfordulón munkaszüneti napot is elrendelnek, de végül azt tartották jobbnak, ha a britek ezen a napon ha többet isznak is, de dolgozniuk azért kell.