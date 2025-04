British Steel: egyik napról a másikra átvette a kormány az irányítást Európa egyik legnagyobb acélgyártója fölött

Elég lehet ezernyolcszáz dolgozó is a Dunai Vasműnél

Eladásra kínálja a Dunaferr romjain 2023-ban létrehozott két társaság legtöbb eszközét azok két felszámolója – derül ki a HVG cikkéből. A felszámolók szerint a korábban Dunai Vasmű néven működött társaság üzemeltetéséhez a jelenleginél jóval kevesebb dolgozó is elég. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy a hajdani ISD Dunaferr újraindítására nyitott három vállalatnak egyelőre nem sürgős a tulajdonszerzés.