Egyre hangyásabbak az állatcsempészek – pedig súlyos bírság és börtönbüntetés is lehet a vége

Nem dicsérnek meg a hatóságok, ha védett állattal kapnak el

Az állatcsempészetért kiszabható büntetések rendkívül változatosak lehetnek, függően az ország törvényeitől, a csempészett állat fajtájától – különösen, ha veszélyeztetett vagy védett fajról van szó –, a csempészet mennyiségétől és a csempész szándékától. A legtöbb országban ezek a lehetséges büntetések:

A pénzbírság az egyik leggyakoribb büntetési forma. Az összeg a fent említett tényezőktől függően néhány száz dollártól több százezer dollárig vagy akár még magasabb összegig is terjedhet. Súlyosabb esetekben, különösen védett vagy veszélyeztetett fajok nagy mennyiségű csempészése esetén, vagy ha a csempészés szervezett bűnözés része, börtönbüntetést is kiszabhatnak. A büntetés hossza néhány hónaptól akár több évtizedig is terjedhet. Kevésbé súlyos esetekben a bíróság felfüggesztheti a börtönbüntetést, ha a vádlott korábban nem követett el hasonló bűncselekményt, vagy ha enyhítő körülmények állnak fenn. A hatóságok elkobozhatják azokat az eszközöket, amelyeket a csempészethez használtak, például járműveket, hajókat, repülőgépeket vagy a szállításhoz használt konténereket. Az is gyakori, hogy ha a csempész állattartással vagy kereskedelemmel foglalkozik, a hatóságok visszavonhatják az ehhez szükséges engedélyeit. Bizonyos esetekben a bíróság közérdekű munkára is kötelezheti az elkövetőt.