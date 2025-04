Kedvező változást jelentett be a Revolut – de a magyar ügyfelek ebből kimaradnak, viszont van egy kiskapu

A Revolut korábban e-mailben értesítette több országban a felhasználókat, hogy 2025. április 22-től egyes fizetős csomagjaiban megszünteti az eddigi hétvégi devizaváltási felárat – írja a revinfo.hu

Eltörli a váltási díjat a Revolut bizonyos díjcsomagjainál / Fotó: NurPhoto via AFP

A német, román, osztrák, szlovák, szlovén, olasz, francia, litván, észt, lett, svéd, finn, dán, portugál Revolut-felhasználóknak nem kell fizetniük a hétvégi váltás után.

Díjcsomagtól függetlenül tehát minden magyarországi ügyfélnek továbbra is fizetnie kell. Ugyanakkor, még a „kivételezett” országokban sem történik változás a Revolut Standard (ingyenes) csomagban. Ebben tehát továbbra is hétvégente 1 százalékot kell fizetni vagy ha túllépte a felhasználó a havi díjmentes keretet, akkor további 1 százalék kerül felszámításra. A változás értelmében a Revolut Plus csomagban 0,5 százalékra csökken a hétvégi devizaváltás díja, viszont itt is ha a felhasználó túllépi a havi díjmentes keretet, akkor további 0,5 százalék kerül felszámításra.

A Revolut Premium, Metal és Ultra csomag előfizetőik számára viszont eltörlik a hétvégi 1 százalék felárat! Ezekben a csomagokban ugye nincs is havi díjmentes limit, korlátlanul lehet devizát váltani a Revolut deviza árfolyamán.

És a magyar felhasználók?

A magyarországi felhasználók által fizetendő díjat tehát most nem törölték el. Az viszont nincs kizárva, hogy később bármikor bejelentik ezt is.

Magyarországon hátrány lehet az is, hogy a tranzakciós adó is ott van költségként a Revolutnak,

amit korábbi interjúk alapján fizetnek is a magyar állam felé, de jelenleg még nem terhelik át közvetlenül a felhasználókra. Viszont most hétfőtől egy másik fintech cég, a Wise már teljesen áthárítja a felhasználóikra a tranzakciós illetéket.

Van kiskapu!

Magyarországi idő szerint péntek este 23:00-tól vasárnap éjfélig, 0:00-ig számít fel a Revolut felárat a devizaváltásokra.

Fontos részlet, hogy

devizaváltásnak számít az is, ha a felhasználó bankkártyájával fizet külföldön, és egyenlegén nincs elegendő összeg az adott devizanemben.

Emellett ugyanígy a készpénzfelvételnél is érvényes a devizaváltás. Ugyanakkor aki péntek este 23 óráig vált, és feltölti egyenlegét a szükséges összeggel, azt a felhasználót változatlanul nem terheli a díj.