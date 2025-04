Az Egyesült Államok nyomás alá helyezi Indiát: J. D. Vance alelnök hétfőn Újdelhiben találkozott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, hogy előmozdítsa a két ország közötti kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat. A hivatalos közlések szerint jelentős előrelépés történt az egyezmény alapjainak lefektetésében, mely csökkentheti India amerikai exportra vonatkozó vámterheit. A háttérben azonban ennél is nagyobb tét forog: Washington a teljes indiai e-kereskedelmi piac megnyitását szeretné elérni az Amazon és a Walmart számára.

Amerikai nyomás alatt India: vámalkut ajánlanak az e-kereskedelmi piac nyitásáért / Fotó: AFP

A Trump-adminisztráció ugyanis 90 napos türelmi időszakot adott India számára is, mely alatt elkerülheti az akár 26 százalékos vámemelést – cserébe azonban a tárgyalások során teljes hozzáférést követel az indiai online kereskedelemhez az amerikai óriáscégeknek. Jelenleg az olyan szereplők, mint az Amazon csak piactérként működhetnek Indiában, míg a helyi versenytársak – köztük Mukesh Ambani Reliance-csoportja – saját termékeket is árusíthatnak, amit az Egyesült Államok „nem vámjellegű kereskedelmi korlátozásnak” minősít. A háttértárgyalások során a Financial Times szerint Doug McMillon,

a Walmart vezérigazgatója állítólag személyesen is jelezte az amerikai kormánynak, hogy India akadályokat gördít a külföldi cégek elé.

A Fehér Ház ezzel összhangban igyekszik a tárgyalásokat úgy irányítani, hogy az Amazon és a Walmart domináns szerepet nyerhessen a világ legnépesebb országában – olyan piacon, ahol jelenleg az amerikai cégek még csak másodhegedűsök.

A látogatás diplomáciai oldala sem volt elhanyagolható: Vance és Modi az energetikai, védelmi és technológiai együttműködés mélyítéséről is egyeztetett, a találkozó pedig családias hangulatban zárult – a miniszterelnök pávatollat ajándékozott Vance három gyermekének. A látogatás azonban világossá tette: az e-kereskedelmi piac sorsa lehet a kulcskérdés az Egyesült Államok és India között formálódó új kereskedelmi egyezményben.

A következő hetek meghatározóak lehetnek: amennyiben India hajlandó engedni a nyomásnak, elkerülheti a vámemelést és új amerikai beruházások érkezhetnek az országba. Ha azonban továbbra is védi belső piacát, az könnyen kereskedelmi feszültséghez vezethet – egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok épp Kínával szemben igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait Újdelhivel.