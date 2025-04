A vámháború az inflációt is lassítja: kamatcsökkentésre számítanak az elemzők - nő a nyomás az EKB-n

Márciusban Christine Lagarde, az EKB elnöke figyelmeztette az uniós törvényhozókat, hogy a vámok veszélyeztetik az elért eredményeket: rövid távon növelhetik az inflációt, miközben a növekedést fékezik.

A piacokon azonban máris érezhető a hatás: az euró pénteken hároméves csúcsra erősödött, ami csökkentheti az importköltségeket, így tovább hűtve az árakat. Az energiaárak is mérséklődtek.

A Bloomberg Economics vezető elemzője, David Powell szerint az EKB új világban találja magát: az amerikai vámok realitássá váltak, a monetáris politikának pedig alkalmazkodnia kell. Powell szerint az április 17-i ülésen újabb 25 bázispontos vágás jöhet, amit az év későbbi szakaszában továbbiak követhetnek.

Az EU közben visszafogott maradt: eddig nem válaszolt drasztikus ellenvámokkal, ami szintén fékezi az inflációt. Evelyn Herrmann, a Bank of America közgazdásza szerint ez is tágítja a kamatvágások mozgásterét.

„Ha az energiaárak és az árfolyamok nem változnak érdemben, akkor nagyon nehéz lesz elkerülni az inflációs előrejelzés csökkentését júniusban” – mondta Herrmann. Ez szerinte újabb kamatcsökkentésekhez vezethet.

Kötéltáncot jár az EKB

Egy júniusi 0,25 százalékpontos lépés a betéti rátát 2 százalékra vinné le, amely már a gazdasági semleges szint közelébe esne. Ennél lejjebb menni viszont már komolyabb recessziós félelmeket feltételezne – egyelőre ezt a német költségvetési élénkítés tompítja.

A Deutsche Bank és a Goldman Sachs közgazdászai szerint 1,5 százalékig is eshet idén a kamatszint, míg mások óvatosságra intenek. Az RBC Capital Markets elemzői szerint például a piac túlságosan is bízik a júniusi vágásban – szerintük az EKB óvatos lesz, hiszen a vámsokk inflációs kockázatokat is hordoz.

Klaas Knot, a holland jegybank elnöke szerint a fiskális és monetáris politika keresztirányú hatásai megnehezítik az EKB döntéshozatalát. Szerinte a vámok rövid távon keresletcsökkentők, de hosszabb távon inflációgerjesztők lehetnek – az EKB-nek éppen ezért „különösen ébernek” kell maradnia.