Zűrzavar az infláció körül: Christine Lagarde nem volt hajlandó megígérni a további kamatcsökkentést

A vámháború hatásai az inflációra nem kiszámíthatóak

Külön szólt Lagarde, a vámháború szó kiejtése nélkül, a szaporodó kereskedelmi akadályokról,

amelyeknek a mértéke még nem világos,

fennakadásokat okozhatnak a kereskedelemben,

feszültséget a pénzügyi piacokon

és növekvő geopolitikai bizonytalanságot.

Ezt fejtegetve elmondta, hogy ezek a fejlemények kétféleképpen is hathatnak az inflációra. Az áruk átáramlása csökkentheti az árakat, az ellátási láncok széttöredezése azonban növelheti is őket. Kérdésre válaszolva leszögezte, és meg is ismételte:

A nettó hatás az inflációra csak az idő múltával válik világosabbá.

A gazdasági növekedés oldaláról a vámháború keresleti sokkot jelent, és lehet negatív hatása. Az inflációs kilátásokat illetően, miközben az árupiaci- és különösen az energiaárak csökkentek, nagyon jelentős hatása lehet az EKB-elnök szerint az Európai Bizottság, illetve Európa válaszának az amerikai vámokra, ami lehet

"a legnyilvánvalóbban" zéró vámtarifák bevezetése mindkét oldalon, a magasvámokkal büntetett áruk átáramlása Európába, az egyes országok, mint Németország költségvetési válaszának.

Lagarde konlúziója: nem számszerűsítjük a hatásokat, ehhez várni kell.