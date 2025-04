A népnek áldás, a költségvetésnek átok az erős rubel

Az erős rubel és az alacsony olajárak várhatóan növelik Oroszország költségvetési hiányát az idei évben, ami tovább fokozza a katonai kiadások miatti költségvetési nyomást, és arra kényszerítheti a kormányt, hogy a tervezettnél nagyobb mértékben vegyen fel hitelt, vagy hozzányúljon a megmaradt költségvetési tartalékaihoz.

Az erős rubel hitelfelvételre kényszerítheti az orosz költségvetést / Fotó: AFP

Az orosz fizetőeszköz idén 38 százalékot erősödött ugyanis a dollár ellen a Bloomberg adatai szerint, miután a dollár értékét a Donald Trump amerikai elnök lépései okozta bizonytalanság erodálta. A rubel erősödése mögött ugyanakkor jellegzetesen orosz tényezők is állnak, például a rendkívül magas, 21 százalékos alapkamat. Az is az orosz fizetőeszközt erősíti, hogy szemben más feltörekvő gazdaságokkal, Oroszországnak nem kell a tőke menekülésétől tartania, ezt ugyanis megnehezíti a szabályozás, így a rubel annak ellenére is erősödni tudott, hogy az Ukrajna megtámadása miatt az ország ellen bevezetett széleskörű szankciók továbbra is érvényben vannak.

A javuló orosz–amerikai viszony erősítette a rubelt

Az orosz deviza erősödéséhez hozzájárul az is, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok enyhülni látszanak, és nő a konfliktus lezárásának esélye Ukrajnában. Ugyanakkor a rubel nagyjából 15 százalékkal erősebb annál a szintnél, amelyet az idei költségvetésben alapul vettek.

Az erős rubel áldás az embereknek, de fájdalmas a költségvetésnek. Ennek oka, hogy az olaj- és gázbevételeket devizában kapjuk meg, amelyeket aztán rubelre váltunk

– mondta a Reutersnek Jevgenyij Kogan közgazdász.

Ha az árfolyam egész évben 81 rubel körül marad dolláronként, Kogan szerint a költségvetési hiány 1,5 ezer milliárd rubelre nőhet – meghaladva az eredetileg tervezett 1,2 ezer milliárdot. A kabinet célja az volt, hogy az idén fél százalékra csökkenti a GDP arányos költségvetési hiányt. Elemzők szerint azonban a deficit az év első két hónapjában a hiány már elérte az 1,3 százalékot.

Az amerikai–orosz tárgyalások és az elnökök közötti telefonbeszélgetések reményt adnak a békére a orosz-ukrán háborúban, ezek egyelőre nem vezettek tűzszünethez.

Mivel a geopolitikai helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, a Pénzügyminisztérium tervei módosításra szorulhatnak

– mondta Natalja Orlova, az Alfa Bank vezető közgazdásza, hozzátéve, hogy a növekvő kiadások inflációs kockázatot jelentenek.