Nagyon megverte a németeket az euróövezet, de ennek ne örüljünk

A héten értékelik a statisztikák, hogyan kezdte az európai gazdaság az ukrajnai béketárgyalások megkezdődése és a vámháború évét, és szerdán megerősítést nyert: az unió gerincét alkotó euróövezet kettészakadt. A Destatis jelentése szerint a német bruttó össztermék továbbra is csökken, majd kiderült az is: az euróövezet egészében ugyanakkor a német visszahúzóerő ellenére növekszik a gazdaság. Nem úgy, mint az amerikai vagy a kínai, de folyik a kilábalás a 2023-as energiaválság okozta satufékezés után – a vámháború hatásai azonban még csak ezután jönnek, miközben Ukrajnában még nem köszöntött be a béke.

Európai gazdaság: a franciák sem „acélosak”, de a németeket jelenleg mindenki veri GDP-ben az euróövezetben / Fotó: AFP

Európai gazdaság: keserédes, magyar szempontból még az sem

Magyar szempontból ez a vegyes kép keserédesnek sem mondható, mivel a magyar gazdaság más közép-európai régiós országokhoz hasonlóan a „német vonalhoz” sorolható: az európai integráció itt gazdasági értelemben elsősorban német integrációt jelentett – amikor a német gazdaság húzta Európát, a régiót különösen húzta, most azonban fordítva van.

Németország, hagyományosan Európa iparháza, versenyképességi problémákkal küzd, infrastruktúráját hagyta leromlani, az energiát politikai-ideológiai alapon megdrágította magának, és most egyszerre szembesül a kínaiak szorongató versenyével és az amerikai vámintézkedésekkel. A problémáktól hatalmas költségvetés-lazítással szabadulna, de évekbe telik, amíg ennek hatása megmutatkozik, ha jól csinálják.

Euróövezet: GDP-ben hátrafelé tekingetnek a németekre, és a fejük csóválják

Ami szerdán kiderült:

a német GDP 0,2 százalékkal csökkent az első negyedévben éves alapon, ez már a hetedik egymást követő visszaesés.

Az euróövezet egészében ugyanakkor 1,2 százalékos növekedést mértek. A német és az euróövezeti szám is ugyanakkora, mint 2024 utolsó negyedében.

Az amerikai adatok később érkeznek, mindenesetre náluk az előző negyedévben 2,4 százalék volt a növekedés. Kínában 5,4 százalékkal nőtt a gazdaság 2025 első negyedévében.

A legnagyobb euróövezeti gazdaságok ilyen éves növekedési rátákkal vertek rá a németekre:

Franciaország 0,8 százalék,

Olaszország 0,6 százalék,

Spanyolország 2,8 százalék,

Belgium 1,1 százalék,

Hollandia 2 százalék.

Mivel az utóbbiakkal kevésbé szoros az erősen exportorientált magyar gazdaság összefonódottsága, számunkra a német teljesítmény a releváns. Nem véletlen, hogy a napokban megjelent szezonálisan kiigazított éves GDP-adatok a németeken kívül csak Magyarország, illetve Ausztria esetében csúsztak a mínuszba.