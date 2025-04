Ez a lista megmutatja, melyik ország költi a legtöbb pénzt fegyverekre: de könnyen lehet, hogy az igazi nagyvad titokban marad

Sorban állnak a vevők az új horvát csodafegyverért

A kézifegyvereiről ismert horvát HS Produkt 2025 februárjában mutatta be legújabb könnyűgéppisztolyát, a Kuna nevű típust. A horvátok korábbi pénzneméről elnevezett fegyver több kaliberben is elérhető, és a gyártó szerint a legnehezebb körülmények között is kiválóan teljesít. A horvát kézifegyvert Brazíliában már rendszeresítették, és az Egyesült Államok is érdeklődik iránta