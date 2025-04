Ferenc pápa gazdasági öröksége: beszélj a gazdaggal, védd meg a szegényt

Vatikáni reformok és pénzügyi átláthatóság

Ferenc pápasága alatt a Vatikán belső pénzügyi rendszerét is megreformálta. Egy kulcsfontosságú vatikáni hivatal pénzügyi jogosultságait is korlátozta, miután korábbi, kétes befektetések korrupciógyanús vizsgálatokhoz vezettek. A pápa ezzel is jelezte: a gazdasági felelősségvállalás nemcsak a világ felé, de a Vatikánon belül is kulcsfontosságú.

Ferenc pápa után: megkezdődött a sede vacante, ez vár most a Vatikánra A katolikus egyház ősi rendje szerint Ferenc pápa halála után megkezdődött az új egyházfő megválasztásához vezető ünnepélyes és szigorúan szabályozott folyamat. A sede vacante időszakban a bíborosok testülete korlátozott jogkörrel vezeti az egyházat, míg a világ figyelme a Sixtus-kápolnára szegeződik, ahol titkos szavazással dől majd el, ki lesz Ferenc pápa utódja.

Erdő Péter immár öt éve fontos pozícióban

Ferenc pápa 2020-ban 13 új tagot nevezett ki a Gazdasági Tanácsba, amelyet 2014. február 24-én hozott létre „Fidelis dispensator et prudens” kezdetű apostoli levelével. Azt a feladatot ruházta a szervre, hogy felügyelje a Római Kúria dikasztériumainak, valamint a Szentszék és Vatikán Városállam intézményeinek irányítási és pénzügyi struktúráit és tevékenységét. A Tanács 15 tagból áll, amelyek közül nyolcat bíborosok és püspökök közül választanak ki az egyház egyetemességét visszatükrözve. A fennmaradó hét tag pedig különböző nemzetiségű szakértőkből áll, akik pénzügyi és elismert szakmai tekintéllyel rendelkeznek.